Le sneakers più cool in edizione limitata: stanno facendo il giro del mondo | L’idea è incredibile

Queste scarpe stanno facendo il giro del web e del mondo. L’intuizione dell’azienda è stata geniale.. ora si fa a gare per acquistarle perché ne sono stati fatti pochi esemplari.

La birra è una delle bevande più amate al mondo. E, con le alte temperature, risulta ancora più gradevole berla, da soli o in compagnia. Proprio in questi giorni, peraltro, si è celebrata la sua Giornata internazionale. Tanti i benefici di cui vi abbiamo spesso parlato. Ma adesso capirete perché è utile anche per camminare. O, chissà, per correre…

La tanto amata birra

Volano i consumi di birra in Italia con +20% trainati dalle alte temperature, dalla ricerca di refrigerio e dall’estate che moltiplica le uscite e la voglia di stare insieme. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sui consumi estivi fra le aziende del settore in occasione della Giornata internazionale della birra che si festeggia in tutti i continenti.

I consumi di birra in Italia sono destinati quest’anno – spiega Coldiretti – a superare il record storico di oltre 35 litri pro capite per un totale di 2 miliardi di litri in un 2022 che si classifica fino ad ora in Italia come l’anno più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di +0,98 gradi rispetto alla media storica, secondo l’analisi della Coldiretti relativa ai primi sette mesi dell’anno su dati Isac Cnr, che effettua rilevazioni in Italia dal 1800.

A fare da traino – continua la Coldiretti – sono le birre artigianali realizzate con l’utilizzo di ingredienti particolari o realizzate senza pastorizzazione e microfiltrazione per esaltare la naturalità di un prodotto apprezzato da tutte le fasce di età, con i giovani che sempre più cercano la degustazione di qualità più che di quantità.

La birra nelle scarpe

La scelta della birra come bevanda è diventato negli anni sempre più raffinato e consapevole con specialità altamente distintive e varietà particolari. Si tratta di produzioni molto spesso realizzate da giovani con profonde innovazioni come la certificazione d’origine a chilometro zero. Il settore della birra vale 9,5 miliardi di euro in Italia con l’intera filiera dal campo alla tavola che genera – sottolinea Coldiretti – circa 140mila posti di lavoro a livello nazionale.

Ora, un brand di livello mondiale come la Heineken, ha deciso di fare un salto di qualità. Il popolare marchio di birre ha infatti creato delle sneakers, ribattezzate Heinekicks. Non fatevi ingannare, non sono “semplici” sneakers.

All’interno della suola trasparente viene iniettata della vera birra Heineken Silver, la bevanda a base d’orzo più leggera e a basso contenuto alcolico che è stata messa in vendita all’inizio dell’anno. Non è l’unico tratto caratteristico, dato che la linguetta è un vero e proprio apribottiglie, utilizzabile.

Si potrà quindi dire di “camminare sulla birra” come recita lo slogan. Del resto, si usa dire, per chi ha più resistenza degli altri, che “ha ancora birra”. Ebbene, in questo caso, probabilmente il detto assume una valenza letterale. Anche se, quasi certamente, le scarpe saranno in edizione limitata (e, quindi, molto costosa). I rumors parlano addirittura di non più di una trentina di paia.