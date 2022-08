“Noemi Bocchi in dolce attesa”, il clamoroso retroscena infiamma la Capitale: i due aspettano un figlio? Tutta la verità

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono in dolce attesa? Il rumors sta infiammando la Capitale da giorni: ecco cosa c’è di vero.

Parallelamente alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, a dominare la scena della cronaca rosa, e non solo, in questa torrida estate c’è certamente la presunta relazione tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi.

Francesco Totti è stato paparazzato diverse volte sotto case della 34enne romana: sarebbero state proprio le prime foto pubblicate dal settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – a far “costringere” di fatto la coppia ad annunciare la separazione.

In questi giorni, dicevamo, la presunta love story sta catturando l’attenzione della Capitale: c’è chi dice che la relazione tra i due sia molto più serio del previsto e che, tale situazione, abbia finito per deteriorare definitivamente i rapporti tra l’ex numero dieci della Nazionale e la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Lo scoop del Corriere

In un articolo apparso in mattinata, pubblicato da Il Corriere della Sera, è stata lanciata una clamorosa bomba che potrebbe davvero scatenare un putiferio social. Si parla, attenzione, soltanto di rumors, ma tanto è bastato per rendere questa mattinata estiva incandescente. Sul Corsera, si legge: “L’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può”.

Nella giornata di ieri, invece, il sito Leggo, ha pubblicato uno scatto di Francesco Totti in aeroporto e, accanto a lui, una misteriosa bionda, ma lo scatto risale a gennaio scorso. Da quanto tempo, dunque, va avanti la loro presunta storia d’amore?