Francesco Chiofalo ammette la sua dipendenza | La confessione è agghiacciante, non può farne a meno

Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere Francesco Chiofalo grazie alla sua esperienza a “Temptation Island”, da allora è costantemente presente sui social dove non manca di parlare di alcuni dei suoi lati meno noti. E lo ha fatto anche in merito a una sua dipendenza inaspettata.

È ormai trascorso qualche anno dalla prima apparizione in Tv di Francesco Chiofalo, che aveva partecipato a “Temptation Island” insieme alla sua fidanzata dell’epoca Selvaggia Roma, con cui poi le strade si sono divise definitivamente.

Oggi lui ha ritrovato l’amore al fianco di Drusilla Gucci, nonostante i due vivano un rapporto caratterizzato da alti e bassi a causa di alcuni comportamenti di lui che l’ereditiera non ha del tutto gradito. Da tempo lui ama sfruttare i social network per parlare anche di quello che fa nel suo tempo libero, anche se alcuni suoi atteggiamenti fanno particolarmente discutere.

Francesco Chiofalo e i social network: per lui sono davvero indispensabili

Sin da quando è diventato popolare Francesco Chiofalo è costantemente presente sui social network, dove non manca di condividere anche i momenti più importanti della sua vita privata. “Lenticchio”, così come lo chiamava la ex, ha così raccontato le sue paure quando si è trovato a dover affrontare una difficile operazione alla testa per un tumore.

Recentemente il ragazzo aveva inoltre scoperto di dover subire un altro intervento al naso per una ciste la cui natura doveva essere indagata e non ha avuto alcun timore nell’esprimere apertamente le sue parole.

Ovviamente non mancano anche post dai temi più leggeri, compresi quelli che riguardano il suo rapporto, fatto di alti e bassi, con l’attuale Drusilla Gucci. Ma proprio questo sembra essere uno dei motivi per cui i follower si sono affezionati a lui. E pazienza se a volte il romano dimostra di non essere preparatissimo su temi importanti, come accaduto recentemente a “La pupa e il secchione”.

La curiosa dipendenza di Francesco

In uno dei suoi ultimi post Francesco ne ha approfittato per fare un’altra confessione a cuore aperto ai suoi follower. L’influencer, infatti, non ha nascosto di avere una propria dipendenza, che per lui risulta davvero difficile da sconfiggere.

Anzi, lui ne è certo. Eliminare l’uso di questa sostanza dalla sua vita è praticamente impossibile. Niente paura, però, non si tratta di niente di dannoso per corpo e fisico, ma semplicemente della Coca Cola, bevanda amatissima dai più piccoli ma non solo. In fondo anche per uno come lui concedersi qualche peccato di gola è più che normale.