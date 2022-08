Luca Argentero trattenuto a stento: “Voleva difendere la sua famiglia” | Cosa è accaduto

Luca Argentero in vacanza a Forte dei Marmi perde nuovamente le staffe contro l’insistenza dei paparazzi

Luca Argentero non ha mai avuto un bel rapporto con i paparazzi. Il noto attore e protagonista della serie tv Doc – Nelle tue mani non ama infatti le intrusioni dei fotografi nel suoi momenti di relax. Fuori dal set è molto riservato e di rado si sbottona concedendo dettagli sulla sua vita privata.

Sposato con la bella Cristina Marino, la coppia ha una bambina di due anni. La piccola non viene mai mostrata sui social di Luca e Cristina tanto è vero che una sua foto pubblicata due anni fa, senza il loro consenso, su un noto settimanale fece infuriare la coppia. Scelta condivisa dati i danni che la sovraesposizione mediatica dei minori può cagionare.

Nonostante la voglia di privacy di Luca Argentero sia del tutto legittima, l’attore ha più volte dato prova di perdere immediatamente la pazienza alla vista dell’obiettivo dei paparazzi, tanto che in un episodio ha oltrepassato i limiti della legalità.

Argentero in vacanza a Forte dei Marmi ammonisce i paparazzi e implora per un po’di privacy

Luca Argentero è noto per detestare l’attenzione morbosa dei paparazzi e recentemente ha dato nuovamente prova della sua insofferenza. In vacanza a Forte dei Marmi con la moglie e la figlia, mentre si trovava a cena fuori, ha notato la presenza di alcuni fotografi fuori dal locale.

Indispettito dalla loro insistenza l’attore avrebbe perso le staffe e si sarebbe diretto fuori dal locale per parlare direttamente con i fotografi. Fortunatamente la discussione non è sfociata in una lite, sebbene Luca Argentero sia stato particolarmente infastidito dalla morbosa attenzione mostrata dai fotografi per la figlia di due anni.

Luca Argentero sfida i paparazzi

Stavolta dunque Luca Argentero ha mantenuto la calma, riuscendo ad allontanare i curiosi prima che la situazione potesse sfuggirli di mano. Due anni fa si era reso infatti protagonista di un episodio spiacevole che aveva coinvolto proprio un paparazzo.

Il fotografo infatti non aveva rispettato la richiesta di Argentero di allontanarsi e l’attore l’avrebbe addirittura inseguito quasi fino ad arrivare le mani. Uno spiacevole episodio che ha portato l’attore a dichiararsi vittima di stalking.