Sabrina Salerno, senza pensieri ma soprattutto…senza reggiseno | La maglia bagnata è da censura

Sabrina Salerno la conosciamo molto bene grazie alla sua straordinaria carriera e ovviamente anche per la sua bellezza senza tempo. Questa volta ha scaldato tantissimi fans e followers, ecco come.

Sabrina Salerno. Un volto noto e amato da milioni di persone in tutta Italia e non solo. Nata a Genova in Liguria il 15 marzo 1968, ha legato la sua straordinaria carriera alla musica ed alla televisione italiana. I suoi successi, del resto, parlano per lei.

Sabrina Salerno, dai sucessi all’amore: carriera e vita privata

Sabrina Salerno. Ne parliamo tante volte, dato che è attiva sui social media come in televisione ancora oggi. Ma forse non tutti sanno che la sua carriera si è avviata molti anni fa. Scoperta da Claudio Cecchetto, non un nome qualunque, è diventata celebre negli anni ottanta.

Era conosciuta soltanto come Sabrina, quanto bastava per far ballare ed emozionare milioni di persone. Si specializza nel mondo della musica con il genere Italo disco, e anche grazie alla sua bellezza – innegabile a dir poco – suscita tanto interesse in giro per l’Italia e anche in Europa.

Già, perché la Salerno ottiene un grande successo in tutto il vecchio continente con l’ausilio degli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop. Conosciutissimi ancora oggi, i brani Sexy Girl e Boys (Summertime Love).

Proprio l’ultimo, le permise di raggiungere la terza posizione della classifica inglese, missione compiuta da pochi artisti italiani nella storia. Poi certo, nella sua carriera non possiamo nemmeno ignorare gli spettacoli teatrali, i film in cui ha recitato e le apparizioni televisive.

Ma di certo, ciò che le ha donato maggior successo è la musica; lo dicono anche i numeri, con ben venti milioni di dischi venduti, risultato davvero straordinario. E la sua vita privata? Verso la fine degli anni ottanta si lega a Pierre Cosso.

Nel 1994, si fidanza con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Il loro amore dura ancora oggi e ha dato alla luce un figlio nel 2004, esattamente due anni prima del loro matrimonio.

Sabrina Salerno, senza pensieri e reggiseno: la foto social

Sabrina Salerno, lo abbiamo detto, è molto attiva pure sui social media dove può vantare tantissimi followers. Che, spesso, provoca con degli scatti davvero molto sensuali. Come testimonia un recente post su Instagram della cantante ligure: “Senza pensieri…”.

E senza reggiseno e costume. Possiamo notarla infatti solo con una maglietta bianca bagnata e il decollete in bella mostra al mare. Il modo migliore per provocare fans e followers in pieno agosto.

Sabrina Salerno (Instagram)Lei che sembra essere dotata di una bellezza senza tempo e che la sfrutta a più non posso come gli pare e piace. Di sicuro, chi la segue avrà apprezzato: senza pensieri e con tanto caldo.