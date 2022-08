Sara Croce: il vestito è trasparente, le curve pure | La star di “Avanti un altro” come non l’avete mai vista

Sara Croce, così in pochi l’hanno vista. Il vestito è trasparente, ma le curve non sono da meno. La star di Avanti un altro è sensuale come non mai, e infiamma già agosto con curve da delirio.

Se lo spettacolo, la televisione italiana, l’arte di regalare bei momenti a chi segue da casa da un semplice schermo non muoiono mai, beh, è anche grazie a nuove generazioni di cui fanno parte personalità di spicco quale è Sara Croce.

Nata il 4 giugno 1998 a Garlasco in Lombardia, sin da piccola si appassiona alla moda e allo spettacolo. E grazie alla sua bellezza impossibile da non notare, si fa strada molto presto. Ancora prima di raggiungere questo settore in cui è da tempo protagonista, però, la bella Sara prende lezioni di canto.

Sara Croce, lezioni di canto e il sogno di diventare modella: la sua carriera

A sedici anni, tornando alla moda, raggiunge le prime passerelle. Intanto si diploma e decide pure di andare all’università, precisamente alla IULM di Milano. Partecipa a Miss Italia, calca palchi per diversi brandi noti come Pin Up Stars, Elisabetta Franchi, Guess e molti altri.

Sara, oltre al ruolo di Bonas di Avanti un altro per la quale è maggiormente conosciuta, è stata pure la Madre Natura di Ciao Darwin. In qualità di modella, ha preso parte pure a molte campagne pubblicitarie.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è attualmente fidanzata con il calciatore Gianmarco Fiory. I due stanno insieme dall’estate 2020. Prima di allora, ha avuto un flirt con Andrea Damante che è però tornato insieme a Giulia De Lellis.

Sara Croce su Instagram alza le temperature: il post social

Sara Croce, bellissima e piena di qualità. Anche perché, senza talento, è davvero complicato riuscire ad ottenere risultati convincenti con la sola bellezza. E lei c’è sempre riuscita, abbinando aspetto fisico (che ha sempre curato molto) alle sue qualità umane e professionali, che spesso vanno a braccetto.

Di recente ha postato una foto sul proprio profilo Instagram, in cui la vediamo con addosso un lungo vestito trasparente in cui si possono notare tutte le forme migliori della star di Avanti un altro. Curve da far perdere la testa, e infatti lo scatto in questione ha creato davvero tante interazioni.

Non stupisce vedendo l’eleganza e la sensualità della modella che ancora una volta sa come apparire senza scadere nel volgare. Anche in questo, semplicemente unica.