Uomini e Donne, Gianni Sperti rivela in pubblico il nuovo tronista: “Ha già fatto il provino”

L’opinionista e ballerino Gianni Sperti ha fatto scoprire il nuovo tronista al grande pubblico? Ecco cosa è successo.

Lui è uno dei grandi protagonisti della trasmissione cult di casa Mediaset, ideata e condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, in onda su Canale 5. Stiamo parlando dell’opinionista Gianni Sperti.

Da oltre 15 anni, l’ex ballerino di Buona Domenica, siede accanto all’altra storica opinionista del dating show più famoso del piccolo schermo, Tina Cipollari. Col tempo i due sono diventati sempre più importanti nella trasmissione.

Con Maria De Filippi che ha fatto un passo di lato, durante le registrazioni, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno preso sempre più spazio. L’ex marito Paola Barale, in queste ore, è al centro del chiacchiericcio social a causa di questo scatto.

Il nuovo prossimo tronista?

Nella prossima stagione, stando ai rumors, a Tina Cipollari e Gianni Sperti, si dovrebbero aggiungere due nuovi opinionisti che però saranno presenti nel parterre. Avranno dunque la possibilità di commentare liberamente anche le decisioni dei loro colleghi. Questo inedito ruolo dovrebbe essere svolto per la prima volta dalle dame Ida Platano e Pinuccia. Staremo a vedere.

Intanto Gianni Sperti, dicevamo, è stato paparazzato alla stazione di Forte dei Marmi in compagnia di un personaggio tv molto noto. Si tratta del modello Antonio Medugno, nella scorsa stagione tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. I due, insieme ad altri amici, avevano partecipato ad una serata il giorno prima. Nulla di strano, se non fosse che proprio Medugno, da giorni, è dato certo come tronista della prossima stagione.

Il cast della nuova stagione

Come detto, Antonio Medugno, secondo i rumors, avrebbe già effettuato il provino come tronista. Le registrazioni della prima settimana di Uomini e Donne, che andrà in onda dalle 14.45 su Canale 5 da lunedì 12 settembre, inizieranno nell’ultima settimana di agosto. Dunque, salvo clamorosi colpi di scena, la produzione avrebbe già chiuso per il primo quartetto di tronisti.

Parliamo ovviamente del trono classico. Non è certo la prima volta che un ex concorrente di un reality si siede sul trono e, Antonio Medugno, di certo ha fatto un’ottima impressione nei suoi giorni nella casa più spiata d’Italia.