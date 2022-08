Whatsapp: sarà possibile creare sondaggi di gruppo | La novità che tutti stavamo aspettando

Whatsapp è certamente lo strumento di comunicazione più utilizzato perché permette di inviare e ricevere messaggi scritti, vocali, immagini ed effettuare chiamate senza alcun costo. Non tutti lo sanno, ma il servizio è dotato di uno strumento che potrà rivelarsi utile a molti.

Ridurre le distanze con chi amiamo, sia che si tratti di parenti sia che si tratti di amici, è certamente fondamentale. Grazie alla tecnologia raggiungere questo obiettivo è non solo semplice, ma soprattutto gratuito. In tantissimi, infatti, apprezzano le potenzialità di Whatsapp, che può ormai essere considerata qualcosa di più di una semplice app di messaggistica come invece si pensava in un primo momento.

Il suo utilizzo è davvero semplicissimo anche per gli utenti meno esperti, che hanno la possibilità di tenere i contatti con le persone care anche quando queste si trovano in un luogo lontano. Ogni chiamata, infatti, può essere fatta via video, in modo tale da vedere in tempo reale il nostro interlocutore.

Whatsapp e la funzione che pochi conoscono

Ormai da tempo Whatsapp non è più considerato solo come uno strumento adatto per parlare con le persone a cui teniamo di più. Molti, infatti, approfittano dell’app anche per fare le videochiamate e comunicare così come se ci si trovasse a breve distanza l’uno dall’altro.

Non solo, è possibile anche creare gruppi adatti quando si deve parlare di un argomento che può essere di interesse comune. Questo può valere certamente per motivi futili, come quando si sta organizzando una cena o una vacanza, ma anche per motivi di lavoro.

Nel pieno della pandemia, ad esempio, un mezzo simile era ideale anche per parlare di progetti professionali particolarmente importanti, ma non si aveva la possibilità di postarsi da casa.

Anche in questo ambito gli aggiornamenti sono costanti, pensati per soddisfare le esigenze crescenti degli utenti. Forse non tutti lo sanno ma recentemente è stata implementata una funzione che potrà rivelarsi utile per molti.

Un “trucco” che potrà rivelarsi più utile di quanto pensi

Whatsapp ha deciso di seguire una tendenza già esistente da tempo su altri social network utilizzati da molti di noi quali Facebook, Twitter e Instagram. Qui, infatti, anche senza accorgercene, finiamo per essere coinvolti in una serie di sondaggi il cui tema può variare sulla base degli argomenti per cui abbiamo dimostrato interesse.

Basta, ad esempio, essersi informati su un alimento ideale per i nostri animali per ricevere una serie di domande sulle nostre preferenze. Questo modo di agire può rivelarsi utile per le aziende del settore per conoscere meglio i gusti dei clienti o aspiranti tali, anche se inevitabilmente per molti questo modo di agire finisce per ledere la privacy di chi risponde.

Questo nel caso dell’app di messaggistica sarà possibile, almeno in una prima fase grazie alla versione beta 22.8.0.72 per iOS. Chi ha un telefono Android per ora resterà quindi escluso.

Chi lo desidera potrà quindi creare sondaggi di gruppo su temi di ogni tipo. Le risposte tra cui scegliere potranno essere indicate direttamente da chi decide di lanciare l’iniziativa in modo tale da avere un campione il più possibile rappresentativo. Non è escluso che ulteriori migliorie possano essere implementate in corso d’opera.