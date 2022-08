Belen Rodriguez, è senza dubbio lei “Miss maglietta bagnata 2022” | E’ davvero esagerata

Con questo colpo, Belen, ha fatto proprio centro. È il caso di dire che così ha steso veramente tutti: di una sensualità esagerata.

La bella Argentina ormai da anni è sulla cresta dell’onda del suo straordinario successo. Dopo aver conseguito il diploma di liceo artistico nel 2003 a Buenos Aires, sua città nativa, si è iscritta alla facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo, ma non ha mai completato gli studi.

Belen, il suo esordio in Argentina come modella

Hai iniziato la sua carriera come modella in Argentina, ma è il 2004 l’anno della svolta. Dopo essersi trasferita in Italia, ha iniziato a lavorare come modella per importantissimi brand internazionali; dopo solo due anni debutta in televisione, su Tele Boario un’emittente locale della Val Camonica. Da quel momento è stata una rapidissima ascesa che l’ha vista arrivare alle vette del successo in pochissimo tempo.

Nel 2010 debutta anche sul grande schermo nel film Natale in Sudafrica con Neri Parenti. Accanto alla sua carriera televisiva, Belen intraprende anche quella imprenditoriale. Nel 2011 produce due linee di profumi e nel 2013 debutta nel mondo della moda disegnando una linea di abbigliamento, dal marchio imPerfect.

Molte pagine di cronaca rosa italiana sono occupate dalle sue vicende e da quelle della sua famiglia. Dal 2004 al 2008 è stata legata al calciatore Marco Borriello; per i tre anni successivi ha avuto una turbolenta storia d’amore con Fabrizio Corona. Ma nel 2012 conosce Stefano De Martino con il quale intraprende una intensa relazione sentimentale. I due si sposano nel 2013 e, sempre nello stesso anno, nasce il loro primo figlio Santiago.

Nel 2015 i due, tramite un ufficiale comunicato stampa, informano il pubblico della loro separazione. Successivamente la showgirl ha una storia di tre anni con Andrea Iannone e, nel 2019 con Antonino Spinalbanese con il quale ha avuto la sua secondogenita Luna Marì.

Belen, la sua foto con la maglietta bagnata è da infarto

Proprio in questi ultime settimane il pubblico ha potuto gioire del ricongiungimento tra Belen e Stefano e in questi giorni, i due, stanno trascorrendo le vacanze insieme. Belen, durante un momento di relax in spiaggia, si fa fotografare in una posa sensualissima. Il risultato che ne consegue è straordinario. La showgirl è in riva al mare e indossa una maglietta completamente bagnata.

Come si può immaginare, l’effetto è travolgente; le splendide forme di Belen vengono messe in risalto e, ci sentiamo di dire, che con questo scatto, può essere tranquillamente incoronata Miss maglietta bagnata estate 2022. Belen, infatti, sembra non avere rivali.