Elisabetta Canalis, l’intimo più sexy che abbiate mai visto | Sui social la showgirl esagera e si vede

Elisabetta Canalis, fra le showgirl più sensuali in circolazione ancora oggi, sa come attirare le attenzioni su di sé. Gli ultimi scatti su Instagram hanno lasciato veramente senza parole i suoi followers.

Elisabetta Canalis, nata a Sassari in Sardegna il 12 settembre 1978, è famosa per essere una showgirl, modella e attrice di grandissimo successo (e ovviamente, bellezza).

Dopo essersi diplomata al liceo classico, la bella Elisabetta si è trasferita poi a Milano per laurearsi in lingue, senza però riuscirci. Un periodo in cui partecipa a vari casting; l’anno della svolta è il 1999: scopriamo per quale motivo.

Elisabetta Canalis, da Striscia la Notizia agli Usa: carriera e vita privata

Il 1999, dicevamo, è l’anno della svolta per Elisabetta Canalis. Viene infatti scelta come velina a Striscia la Notizia in coppia con Maddalena Corvaglia, ruolo che avrà fino al 2002. La canalis diviene poi valletta di Controcampo ed è presente nella terza e quarta stagione della fiction Carabinieri.

Nel 2003 prende parte a Ciao Darwin, poi conduce Ciro presenta Visitors e un anno dopo Super Ciro. Nel 2005 conduce, insieme all’ormai amica Maddalena Corvaglia, Striscia la Notizia. Nel 2006 recita in Love Bugs con Fabio De Luigi.

Conduce in seguito il Festivalbar 2007, partecipa a “Buona la prima!” e poi conduce Artù. Nel 2011 conduce il Festival di Sanremo insieme a Belen Rodriguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La sua carriera prosegue, con il 2021 che l’ha vista protagonista da presentatrice di “Vite da copertina – Tutta la verità su…”.

E la sua vita privata? Ha avuto una relazione con Christian Vieri. Per due anni è stata invece legata a George Clooney. Nel 2014 si è sposata con Brian perri, dal quale ha avuto una figlia. parliamo di Skyler Eva, nata nel 2015 a Los Angeles dove i tre vivono tuttora insieme.

Elisabetta Canalis, l’intimo fa impazzire i followers: il post social

Una carriera lunga e praticamente mai finita per Elisabetta Canalis, che può vantare ancora oggi una bellezza più unica che rara. Lei che, ancora oggi, è una modella in splendida forma. Non solo il lavoro di conduttrice e donna dello spettacolo.

Come dimostra un post su Instagram che mostra tutte le sue forme migliori. La vediamo infatti con un intimo targato Intimissimi che lascia decisamente spazio ad ogni tipo di immaginazione.

Lei che, ancora una volta, ha saputo fare effetto nel vasto mondo dei social media: a modo suo, riscaldando più di quanto già non faccia l’estate milioni di followers, ma anche stavolta attirando l’attenzione su di sé.