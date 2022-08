I Ferragnez volano a Ibiza a bordo di un jet privato, furia degli ambientalisti: “Così proteggono l’ambiente?”

La coppia più social del momento è atterrata a Ibiza con a seguito i piccoli Leone e Vittoria. Dopo il viaggio nel jet privato ad attenderli è la mega villa con piscina e campo da basket

I Ferragnez come ogni anni hanno organizzato una faraonica vacanza estiva, all’insegna della condivisione social e del lusso. Chiara e Fedez hanno scelto come meta per trascorrere le vacanze la più modaiola e trasgressiva delle isole Baleari. Stiamo parlando di Ibiza, alla volta della quale sono diretti con a seguito i piccoli Leone e Vittoria.

Già meta delle loro vacanze nell’estate 2019 la coppia ritorna sull’isola e questa volta lo fa in grande stile. La famiglia ha infatti viaggiato a bordo di un jet privato, come documentato dagli scatti postati sul profilo Instagram dell’influencer. Un viaggio a 5 stelle per Leone e Vittoria che vengono immortalati felici a bordo del jet.

La scelta di viaggiare su un jet privato ha però destato non poche critiche. In un momento storico in cui il tema ambientale si fa sempre più delicato in molti non hanno apprezzato la scelta della royal couple e sui social si legge una pioggia di commenti contrariati.

I Ferragnez fanno infuriare gli ambientalisti

Chi segue Fedez e Chiara Ferragni sa che la coppia si è da semper schierata in prima linea per le battaglie ambientaliste. In occasione delle vacanze estive i Ferragnez però hanno scelto di volare verso Ibiza a bordo di un jet privato, uno dei mezzi di trasporto notoriamente più inquinanti di tutti.

Una scelta che profuma di ipocrisia dato l’impegno social profuso per farsi portatori delle battaglie ambientaliste. Ad oggi Federico Lucia e l’influencer più nota del globo non hanno risposto alle critiche. Saranno forse troppo impegnati a godersi la mega villa ibizenca o il silenzio è volto a salvaguardare il tanto agognato riposo? Lo scopriremo nelle prossime stories.

Vacanza a cinque stelle per Fedez e Chiara. Dal jet privato alla mega villa

I Ferragnez hanno deciso di regalare una vacanza da sogno ai piccoli Leone e Vittoria. Dopo il viaggio a bordo del jet privato i pargoli trascorreranno il mese d’agosto nella mega villa con maxi piscina, un campo da basket e una pista da bowling. Un mese di vacanze all’insegna del relax e del buon cibo.

Il profilo di Chiara è infatti riempito delle foto della influencer che si dedica con amore ai giochi in piscina con i piccoli Leone e Vittoria e alla cenette romantiche e relax in spiaggia con Fedez. La coppia è più affiatata che mai e si appresta a trascorrere una lunga e rilassante vacanza sull’isola spagnola.