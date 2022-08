Il Ministero della Salute ritira l’ennesimo prodotto | Attenzione perché il marchio è diffusissimo

Il Ministero della Salute in questi giorni ha effettuato l’ennesimo richiamo alimentare. Il problema riscontrato è per rischio microbiologico per un prodotto diffusissimo nei supermercati.

Sul sito del Ministero della Salute è comparso un nuovo richiamo alimentare per rischio microbiologico. Ultimamente, non è raro imbattersi in un comunicato del genere. Si tratta di un prodotto che molti di noi hanno acquistato. La ditta interessata dal richiamo è la Vercelli SPA e il marchio di identificazione e IT 235 M CE.

La sede dello stabilimento che commercializza questo alimento è a Vercelli e i lotti richiamati dalle corsie del supermercato sono 116 pezzi, confezionati, come riportato dal comunicato ufficiale, in 20 cartoni.

Gli hamburger di vitello casa Vercelli ritirati dai supermercati

Si tratta degli hamburger di vitello casa Vercelli e il motivo del richiamo é molto importante. Dalle analisi effettuate a seguito dei controlli è stata riscontrata la presenza di Salmonella. Se il consumatore si dovesse accorgere di avere acquistato uno dei prodotti appartenenti al lotto 1304741, con data di scadenza in etichetta fissata al 14 agosto 2022, dovrà rivolgersi direttamente al punto vendita nel quale lo ha acquistato. Tramite la restituzione del prodotto sarà possibile ottenere un rimborso anche senza mostrare lo scontrino fiscale.

La salmonella ritrovata dentro gli hamburger è un batterio che colpisce il tratto intestinale. Se colpisce in forma acuta può diventare anche molto pericoloso per la salute dell’uomo. La sintomatologia di questa infezione è molto varia da individuo ad individuo. C’è chi non si accorge di niente e chi arriva ad avere forti episodi di diarrea, febbre e crampi addominali entro le 72 ore dall’infezione.

Come comportarsi a seguito di una infezione da Salmonella

Se non si dovesse riscontrare alcun miglioramento entro una settimana dall’esposizione, è consigliabile rivolgersi ai medici perché gli episodi di severa dissenteria possono portare ad una grave disidratazione che, ovviamente, richiede un’urgente intervento sanitario.

È bene specificare, comunque, che nella maggior parte dei casi i sintomi sono lievi e il disturbo rientra da solo in pochi giorni. Se si riscontra, però, febbre alta o feci sanguinolente, problemi di disidratazione come lo stimolo ad urinare meno del solito, o bocca e lingua secche, ci si deve rivolgere immediatamente al proprio medico di fiducia.

E’ comunque buona norma, soprattutto in estate, fare molta attenzione ai cibi che si ingeriscono. E’ fondamentale evitare di consumare carne o pesce crudi, uova o prodotti a base di uova che possono esporci a maggiore rischio. Infine, se l’infezione da Salmonella riguarda soprattutto bambini o anziani è importantissimo consultare un medico specialista poiché si rischia un aggravarsi della situazione che può portare a spiacevoli complicanze.