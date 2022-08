Maria De Filippi come non l’avete mai vista, la conduttrice perde le staffe per la prima volta: “Mi sono sentita usata”

Maria De Filippi, la clamorosa confessione: arrabbiata, la conduttrice ha criticato pesantemente un concorrente. Ecco cosa è accaduto.

Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico, un’autentica icona del piccolo schermo, per tutti la Queen Mary della televisione italiana. Stiamo parlando chiaramente di Maria De Filippi.

In queste settimane, a bordo del suo yatch, Maria De Filippi si sta godendo le meritate vacanze prima di tornare negli studi televisivi. Già a settembre torneranno diversi suoi programmi cult – Tu Si Que Vales, Amici e Uomini e Donne – mentre C’è Posta per Te, come sempre, andrà in onda in primavera.

Raramente, in oltre 20 anni di tv, abbiamo visto Mara De Filippi adirata: la conduttrice non si è mai lasciata andare a qualche clamoroso sfogo. Eppure, anche questo è accaduto, come ha spiegato lei stessa nel corso di una intervista.

Il racconto di Maria De Filippi

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha parlato della sua vita privata, ma anche dei suoi progetti futuri. Le registrazioni del programma di Canale 5, Tu Si Que Vales, sono iniziate da qualche settimana. Alla conduzione, confermatissimo il trio formato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria, oltre alla citata De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti; confermate inoltre le presenze di Giulia Stabile e Sabrina Ferilli alla giuria popolare.

Proprio nel corso di una delle registrazioni, per la prima volta nella sua carriera, Maria De Filippi ha perso le staffe con uno dei concorrenti in gara. A raccontare l’accaduto, la stessa conduttrice: “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda”.

Maria De Filippi parla di Ilary Blasi e Francesco Totti

La Queen Mary di Mediaset non ha potuto – nemmeno lei – non parlare nell’intervista dell’argomento di quest’estate, forse dell’interno anno, ovvero la separazione, dopo 17 anni di matrimonio, di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Ha chiosato la conduttrice: “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce”.