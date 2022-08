“Meghan Markle accantonata”, la moglie del Principe Harry sostituita da Kate Middleton

Non si placa il duello a distanza tra la Duchessa Kate Middleton e la Duchessa Meghan Markle: ecco cosa è successo.

Sin dal suo approdo nella Famiglia Reale, i tabloid londinesi hanno paventato una rivalità tra la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton – consorte del Principe William – e la Duchessa del Sussex, Meghan Markle, moglie del Principe Harry.

Di certo, complice la MegExit e tutto quello che è accaduto dalla fuga dei Duchi in California, i rapporti tra le due non sono idilliaci. Per altro, il giornalista esperto della Royal Family, Tom Bowler, nel suo ultimo libro intitolato Revenge, ha portato a galle diversi retroscena sulle Duchesse.

Bowler, ad esempio, ha raccontato di quando Kate Middleton scoppiò in lacrime per una presunta offesa di Meghan Markle al matrimonio di quest’ultima. Ma una notizia, che riguarda indirettamente le Duchesse, sta facendo discutere i social.

La scelta della serie The Crown

La serie The Crown, che raccolta le vicende della Famiglia Reale ed ha ottenuto un grandissimo successo internazionale, si avvicina alla sua quinta stagione. Saranno puntate molto emozionanti, dal momento che si concentreranno sugli anni ’90 e, dunque, sulla figura di Lady Diana: dal matrimonio con il Principe Carlo alla nascita di William e Harry, sino alla famosa intervista alla BBC del ’95 e alla morte della Principessa nel ’97.

Non sarà citata Meghan Markle

Ma la produzione della famosa serie ha fatto sapere che ci sarà anche un’altra, e ultima, stagione, la sesta. Questa, però, non arriverà sino ai nostri giorni, deludendo dunque le aspettative di chi si aspettava dei riferimenti alla MegExit. A quanto pare, però, ci sarà spazio – siamo intorno al 2010 – per la coppia, allora di fidanzati, formata dal Principe William e Kate Middleton.

I Duchi di Cambridge, infatti, ci saranno, mentre il fidanzamento tra il Principe Harry e Meghan Markle – avvenuto pochi anni più tardi – non sarà nemmeno menzionato. Al momento, fanno sapere dalla produzione, non sono ancora iniziati i casting per gli attori che interpreteranno William e Kate.