Paris Saint Germain, scosse di terremoto dietro i riflettori | Il tecnico è nei guai fino al collo

Nonostante gli investimenti milionari, per il club di Parigi sembra non esserci pace, con la possibilità di vincere. Ecco cosa sta accadendo.

E’ un vero e proprio terremoto quello che si sta abbattendo sul Paris Saint Germain. Nonostante i tantissimi milioni di euro investiti dalla proprietà araba, sembra non esserci davvero pace per la squadra parigina, che in questi anni ha raccolto molto meno rispetto a quanto seminato (e, cioè, speso).

La campagna acquisti del Paris Saint Germain

Negli anni, infatti, sono arrivati fuoriclasse come Neymar, ‘Mbappé, Messi e Donnarumma, ma la tanto agognata vittoria in Champions League non è arrivata. E due stagioni fa, anche il campionato francesse è sfumato con la vittoria del Lille.

L’allenatore del PSG, Christophe Galtier, ha aspetta altri tre colpi di mercato entro il 31 agosto, oltre al portoghese Renato Sanches, il cui arrivo a Parigi è delle ultime ore. Dopo l’esordio nella Ligue 1 contro il Clermont, Galtier ha detto ai giornalisti di aspettare “tre” calciatori nuovi. “Dopo diventerebbe difficile”, ha aggiunto.

“Il presidente e il ds Campos ci stanno lavorando. Voglio un certo numero di giocatori nella mia rosa, di alto livello, che garantiscano un certo rendimento per tutta la stagione, in modo da creare una sana competizione per un posto da titolare. Non so quando arriveranno, ma so che il club sta facendo di tutto per avere una rosa molto competitiva”, ha sottolineato.

Finora, e nell’attesa dell’ufficializzazione del trasferimento di Renato Sanches dal Lilla, il PSG ha ingaggiato tre giocatori: il centrocampista portoghese Vitinha (ex Porto), il giovane attaccante francese (20 anni) Hugo Ekitike (ex Reims) e il difensore francese Nordi Mukiele (ex Lipsia). Il PSG deve anche disfarsi di qualche calciatore in esubero, prima di ingaggiarne altri: Wijnaldum è stato un altro dei grandi colpi della Roma, Paredes potrebbe invece finire alla Juventus.

Bufera sul Paris Saint Germain

Ma per i parigini non c’è mai serenità. La spasmodica voglia di vincere non è evidentemente buona consigliera. E così, arrivano problemi proprio sull’allenatore Galtier, chiamato a sostituire Pochettino per portare finalmente il PSG sulla vetta dell’Europa.

La FFF, federazione calcistica francese – come rivela L’Equipe – non ha approvato il contratto biennale del tecnico con il Paris Saint Germain. Secondo quanto emerge, nella formazione dell’accordo scritto vi sarebbero alcune mancanze.

Il tecnico 55enne, infatti, non ha ottenuto la “riqualificazione” del suo diploma UEFA Pro. Si tratta di una sorta di aggiornamento che gli allenatori in possesso del patentino devono ottenere ciclicamente, ogni tre anni. Un aggiornamento di conoscenze che porta al rilascio del Professional Football Coaching Certificate (BEPF).

L’accordo con tra il club parigino e Galtier comunque non sembrerebbe a rischio. Dovrebbe bastare il fatto che il tecnico si sottoponga a questo esame, sfruttando magari la lunga sosta dei campionati nel prossimo autunno per lo svolgimento dei mondiali in Qatar.