Whatsapp è certamente l’app di messaggistica istantanea più utilizzata. Non tutti lo sanno, ma i messaggi possono anche essere programmati in modo tale da non dimenticarsene e far sì che il destinatario lo riceva al momento opportuno.

Tenere i contatti in modo frequente e in tempo reale con i propri cari, siano essi amici o familiari, è ormai diventato fondamentale per tutti. Ora questo compito può essere facilitato da un’app come Whatsapp, che risulta essere di facile utilizzo anche per gli utenti meno esperti.

Oltre a consentire di inviare messaggi di testo, questa permette anche di mandare vocali, fotografie e filmati, oltre che di effettuare videochiamate riducendo così le distanze con la persona con cui si vuole comunicare. Il tutto avviene in modo totalmente gratuito, aspetto di non poco conto. Probabilmente non tutti lo sanno, ma c’è un modo anche per evitare di dimenticarsi di dire qualcosa a qualcuno in un periodo in cui si è particolarmente indaffarati.

Whatsapp e la funzione che in pochissimi conoscevano

Molti di noi tra lavoro e famiglia hanno certamente pochissimo tempo libero e una quotidianità davvero frenetica. Anche semplicemente avere qualche minuto a disposizione per comunicare con chi amiamo può risultare difficile, se non magari a sera tardi. E in quel caso magari ci si pone il problema di poter disturbare.

I messaggi di testo hanno ora certamente ridotto questa sensazione perché risultano meno invasivi di una telefonata. Il destinatario può eventualmente decidere successivamente se chiamare e comunicare con maggiore calma.

Anche in questo caso, però, la dimenticanza può essere dietro l’angolo e fatale anche per i più precisi. Una delle novità introdotte recentemente negli aggiornamenti di Whatsapp può però risultare davvero provvidenziale per tantissimi utenti. L’app è infatti ora dotata di una funzione che impedisce di non ricordare di mantenere i contatti con qualcuno. Si possono così evitare brutte figure, specialmente quando si vogliono fare degli auguri a una persona a cui si è particolarmente legati.

Dimenticare un messaggio sarà impossibile

Uno dei punti di forza di Whatsapp sta proprio nella capacità di aggiornarsi costantemente, in modo tale da soddisfare il più possibile i bisogni degli utenti. E una delle novità può fare il caso di molti, ma in modo particolare dei più sbadati.

Si tratta infatti di un’app di supporto, denominata SKEDit Scheduling App, che consente di pianificare l’invio di SMS, email e messaggi Whatsapp. È così possiible scriverli quando si ha un momento di libertà ma fare in modo che il destinatario lo riceva solo nel momento che si ritiene più opportuno.

C’è però una pecca, al momento è infatti disponibile solo sul Play Store, quindi per i possessori di un dispositivo Android.

Il funzionamento è comunque semplicissimo: una volta scritto il testo, comparirà un menu a tendina con calendario e orologio, che consente di scegliere data e ora desiderate. Non saranno quindi più necessarie nemmeno le sveglie all’alba quando ci si rende conto di essersi dimenticati di inviare una comunicazione. Insomma, decisamente un bel passo in avanti.