Antonella Mosetti, neanche su OnlyFans si è mai fatta vedere così | Infuoca il web

Antonella Mosetti vuole esagerare un’altra volta e lo fa nel migliore dei modi. La foto lascia il pubblico senza parole, molto probabilmente non ha osato così neanche su Onlyfans.

Sicuramente le piace osare, ma questa volta ha posato veramente senza alcun tabù. Antonella Mosetti, con un grande carriera alle spalle tra televisione e spettacolo, ultimamente ha deciso di cambiare strada e di intraprendere quella di Internet. Dopo aver annunciato di avere aperto il profilo Onlyfans, non si trattiene neanche sui social più comuni.

Antonella Mosetti, da Non è la Rai al mondo del web

La Mosetti, classe 1975, è una showgirl che ha è debuttato da giovanissima nel programma di Gianni Boncompagni, Non è la Rai. Dopo quell’esperienza, viene scritturata per partecipare a Ciao Darwin e, successivamente, per affiancare il grandissimo Mike Bongiorno alla guida di Paperissima Sprint. Nel 2006 è nel corpo di ballo della trasmissione della Rai, Quelli che…il calcio e per le due stagioni tra il 2008 e il 2009, partecipa alla rappresentazione teatrale Sex and Italy.

Prosegue la sua carriera con alcune partecipazioni in programmi televisivi nella qualità di ospite o opinionista, ma nel 2016 arriva la sua grande occasione di rivalsa. Partecipa al Grande Fratello vip insieme a sua figlia Asia, nata dal matrimonio con Alessandro Nuccetelli.

In quell’occasione ha la possibilità di farsi notare nuovamente dal grande pubblico; intorno alle due donne, infatti, si scatena un grande clamore soprattutto a causa di qualche hater che attacca violentemente Asia riguardo all’eccessivo utilizzo della chirurgia estetica. Ne nasce una “questione di Stato” che, comunque, porta le due ad essere sempre al centro dell’attenzione mediatica.

Da quel momento Antonella conosce una nuova popolarità che sfrutta anche per diventare una seguitissima influencer. I suoi social contano quasi un milione di follower tutti interessati ai contenuti, a volte molto piccanti, che pubblica la showgirl.

Con l’ultima foto, Antonella esagera

E’ il caso dell’ultima foto su Instagram. Antonella posa con un corpetto azzurro che lascia ben poco all’immaginazione. E’ confezionato con pizzo trasparente e l’immagine che ne viene fuori e veramente al cardiopalma.

La Mosetti è distesa sul letto e con aria provocante guarda l’obiettivo. I fan non possono far altro che sognare di fronte a quell’immagine spettacolare. Antonella è una meraviglia della natura e anche se, come lei stessa ha ammesso, si è fatta aiutare da qualche piccolo intervento estetico, è comunque bellissima e affascinante. I suoi fan lo sanno bene e molti di loro sono corsi ad iscriversi nel suo canale Onlyfans che sicuramente ne riserverà delle belle.