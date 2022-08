Ballando con le Stelle, Milly Carlucci in difficoltà per il cast? “Si punta tutto sulle soap” | Cosa sta accadendo

Le nuove stelle del cast di ballando a quanto pare appartengono al mondo della soap. Da Upas al Paradiso delle Signore Milly Carlucci ha le idee chiare

La prossima stagione di Ballando con le stelle è alle porte e Milly Carlucci è intenta a ricercare i prossimi concorrenti del dancing show. Nelle scorse settimane sono saliti a galla numerosi nomi per i papabili membri del cast del programma, primo fra tutto quello di Iva Zanicchi.

Smentita dalla diretta interessata è stata invece la notizia che voleva Caterina Balivo come concorrente del programma che andrà in onda a partire dall’8 ottobre. Ancora discussa è invece la partecipazione di Nino D’Angelo, cantautore napoletano che sarebbe alla sua prima esperienza da concorrente di un talent.

Nel cast di concorrenti, poi, potrebbero essere presenti altre celebrità tra cui spiccano i nomi dell’attore Gabriel Garko, del conduttore Rai Beppe Convertini e dell’attrice Nancy Brilli. I rumors però raccontano di una Nancy Brilli particolarmente attenta al mondo delle soap, dal Paradiso delle Signore a un Posto al Sole.

Milly Carlucci punta gli occhi su i protagonisti delle soap per il nuovo cast di Ballando

La prossima edizione di un posto al sole è alle porte e a quanto pare la redazione del programma ha puntato gli occhi su alcuni attori delle più amate soap italiane. Stiamo parlando del Paradiso delle Signore e di Un posto al Sole. In una recente intervista Michelangelo Tommaso, il Filippo di Upas ha dichiarato: “Ballando? Nulla di certo ma è un’esperienza che mi divertirebbe molto.”

Inoltre recentemente gli attori Emanuel Caserio e Francesca del Fa, che interpretano rispettivamente Salvo Amato ed Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore non hanno fatto mistero della volontà di partecipare al programma di Milly Carlucci. Emanuel Caserio ha raccontato del suo amore per la salsa e per i balli di gruppo e del suo sogno di scendere in pista al più presto.

Paolo Belli fa una rivelazione su Milly Carlucci

In attesa che venga svelato il cast della nuova edizione di Ballando con le stesse, ad essere confermata è la presenza di Paolo Belli e della sua Big Band, storica colonna sonora del programma. Il cantante ha sempre mostrato affetto e gratitudine nei confronti della conduttrice e in una recente intervista si è lasciato andare a parole di affetto e stima

Ha infatti dichiarato: “In sedici anni assieme davanti allo schermo e dietro le quinte ho imparato tantissimo. Tra i numerosi insegnamenti c’è uno di cui faccio sempre tesoro: entrando in casa delle persone devi avere la massima preparazione e un’immensa educazione”.