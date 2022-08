Ecco svelato il trucco che rende Kate Middleton sempre impeccabile nelle foto

La duchessa di Sussex ha da sempre stupito tutti per la perfezione degli scatti che la ritraggono e oggi pare svelato il trucchetto…

Kate Middleton è oramai un’indiscussa icona di stile e buon gusto. La Duchessa di Cambridge riesce sempre ad individuare il look perfetto per ogni occasione non peccando mai di banalità o cattivo gusto.

Uno dei suoi maggiori meriti però è quello di riuscire a venire sempre bene in foto, impresa non facile per un personaggio sempre pronto ad essere immortalato dai paparazzi e sempre sotto all’occhio impietoso dei fotografi.

Che sia uno scatto rubato o una foto ufficiale poco importa. Kate Middleton sa come venire bene in foto e non c’è inquadratura sbagliata che tenga per la duchessa di Cambridge. La posa non è mai sbagliata e c’è sempre la luce perfetta che rende ogni suo scatto degno di un servizio fotografico d’alta moda.

Kate Middleton e il suo segreto per essere impeccabile

Non c’è fotografo o modifica di Photoshop che tenga dinanzi alla bellezza in foto di Kate Middleton. La duchessa di Cambrigde però oltre a possedere bellezza ed eleganza innate conosce anche un trucchetto per rendere le sue foto impeccabili.

A svelarlo è stata Miranda Holder, la fashion coach inglese che su TikTok svelato il segreto della duchessa e delle sue inquadrature impeccabili. A quanto pare sarebbe tutto frutto di un media training, che ha insegnato a Kate Middleton come essere immortalata con zigomi sempre assolutamente perfetti.

La contessa di Cambridge sempre a testa alta, nella vita e nelle foto

Sebbene la bellezza di Kate Middleton non ha bisogno di aggiustature, la perfezione delle foto della Duchessa è frutto di attenti accorgimenti. Come ha spiegato la fashion coach Miranda Holder tutto sta nella posizione del mento, mantenendo la mandibola sempre parallela al terreno.

Alla duchessa è stato insegnato di stare sempre a testa alta, per evitare sproporzioni del viso o pose indesiderate. Quest’espediente ha permesso a Kate di sfuggire all’impietoso obiettivo dei paparazzi, assicurandole il titolo di principessa più fotogenica di casa Windsor.