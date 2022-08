Fiorello, annuncio shock | Lo showman rivela in anticipo la canzone partecipante al prossimo Festival di Sanremo

Arriva l’annuncio shock di Fiorello che nessuno si sarebbe mai aspettato. Lo showman ha rivelato in anticipo la canzone che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo. Incredibile ma vero.

Questa volta Fiorello l’ha combinata veramente grossa. Riguarda Sanremo e una delle prossime nuove canzoni. prima di scoprire cosa è accaduto, però, rivisitiamo la storia del mitico showman nato a Catania il 16 maggio 1960.

Fiorello, una carriera da protagonista: cosa non sai di lui

Showman, comico, cantante, conduttore televisivo e molto altro. Non si può certamente dire che nel corso della sua carriera il buon Fiorello non abbia ampiamente dimostrato di essere un artista davvero versatile.

Nel 1993 conduce il Festivalbar con Claudio Cecchetto, Amadeus e Federica Panicucci. Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo con Finalmente tu. Conclude la manifestazione al quinto posto riscuotendo però un grandissimo successo. A causa della droga, purtroppo, passa anni lontano dal mondo dello spettacolo.

Torna poi in televisione all’interno di Buona Domenica, dove riscuote un grandissimo successo. Nel 1997, da doppiatore, è protagonista del film Anastasia. Nel 2005 vince il Nastro d’argento per il doppiaggio di Garfield.

Una carriera lunga e piena di risultati fantastici mai praticamente finita. Per quanto riguarda la sua vita privata, si fidanza con Anna Falchi in una storia d’amore durata fino al 1996. Si è poi successivamente sposato con Susanna Biondo.

Precisamente, la coppia si è legata in matrimonio nel 2003, dopo sette anni di convivenza. Dalla loro storia d’amore è nata Angelica nel 2006. La donna ha pure una figlia nata da un precedente matrimonio: ci riferiamo ad Olivia.

Fiorello, l’annuncio sui social è incredibile: ecco il video diventato virale

Fiorello, una colonna protante dello spettacolo e della televisione italiana. Così come Amadeus. I due sono grandissimi amici, e si vedono spesso insieme in televisione come nella vita privata. In questo caso, erano insieme a Gigi D’Alessio.

Parliamo di uno dei cantanti più importanti degli ultimi anni di musica italiana. Lui che si è “inventato” una nuova canzone dedicata agli arancini (o arancine, così da non far arrabbiare nessuno), tipico piatto siciliano molto ambito nel nostro territorio e non solo. Fiorello “annuncia” la canzone al Festival di Sanremo.

Ovviamente stanno solo scherzando, come testimoniano le risate di sottofondo, che fanno capire il bel clima che si è creato fra i tre. Una canzone del genere, comunque, creerebbe un grande dibattito sul nome. Come se peraltro non ce ne fosse già abbastanza attualmente.