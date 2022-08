Giorgio Mastrota convola a nozze, ma l’attenzione è tutta per la sua ex: ci sarà Natalia Estrada? Ecco la verità

Giorgio Mastrota convola a nozze dopo il primo naufragato matrimonio con Natalia Estrada che non rientra però nella lista degli invitati

Giorgio Matstrota è pronto a convolare a nozze con la compagna Floribeth Gutierrez. I due stanno insieme dal 2011 e hanno due bambini: Marlo e Sasha. La coppia ha deciso di compiere il grande passo e consolidare così la promessa d’amore che li lega da ben 11 anni. La location scelta per le nozze è Bormio, cittadina dove i due vivono da tempo.

Matrimonio in alta quota per il re delle televendite che ha scelto una cerimonia sobria dopo il primo si pronunciato quasi 30 anni fa con Natalia Estrada. L’ex attrice e showgirl non parteciperà però alle nozze lasciando spazio ai parenti e amici più cari. Giorgio Mastrota sarà infatti circondato dall’amore dei suoi figli maggiori Natalia Junior, nata dall’unione con Natalia Estrada e Federico (21 anni) avuto insieme a Carolina Barbosa.

Sulle imminenti nozze il re delle televendite ha dichiarato: “Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti. Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti. Sarà una festa tranquilla, nell’agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo il matrimonio in alta quota”.

Natalia Estrada non sarà presente alle prossime nozze dell’ex marito Giorgio Mastrota

Il prossimo settembre Giorgio Mastrota convolerà a nozze in Valtellina e a circondarlo ci saranno i parenti e amici più cari. Sarà assente Natalia Estrada con la quale il conduttore è stato sposato 30 anni fa. Ad oggi i rapporti tra i due sono cordiali e in passato Mastrota ha dichiarato: “Ci sposammo troppo presto. Ci lasciammo nel 1998. E non bene, come succede in qualunque matrimonio fallito. Poi però con il tempo ci siamo riavvicinati, e restano l’affetto ed il rispetto reciproco”.

L’assenza dell’attrice del Ciclone è stata così giustificata: “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio”.

Natalia Estrada abbandona la tv per dedicarsi alla sua grande passione

Abbandonati i riflettori, Natalia Estrada ha deciso anni fa di cambiare completamente vita. La showgirl oggi si dedica insieme al marito Andrea Mischianti alla sua più grande passione. I due gestiscono infatti un maneggio nell’astigiano, a Corazzone.

La passione per i cavalli ha fatto si che Natalia Estrada diventasse una maestra di equitazione nonché presidente dell’associazione sportiva Italian Western Academy. Natalia vive felicemente la sua vita in campagna, immersa nella natura e circondata dagli animali e oramai ha completamente dimenticato il mondo dello spettacolo tanto da aver dichiarato di non possedere neanche la tv in casa