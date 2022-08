Grande Fratello Vip, arriva Pamela Prati? La showgirl rompe il silenzio: “Per il momento”

Da tempo si vocifera sull’ingresso di Pamela Prati al GF Vip. La soubrette non conferma né smentisce ma si lascia andare ad una dolorosa confessione

A settembre inizierà la nuova stagione del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e da tempo si susseguono le voci su chi saranno i nuovi concorrenti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Spicca tra tutti un nome e più che semplici speculazioni la sua partecipazione al reality sembra pressoché una certezza.

Parliamo di Pamela Prati, l’esuberante show girl che da tempo si dichiara pronta a fare ingresso nella casa per dimenticare il suo passato burrascoso. Il Pratigate così come è stato definito ha visto la showgirl sarda al centro di una storia sentimentale che ha dello sconvolgente. Come dimenticare la millantata storia d’amore col fantomatico Mark Caltagirone, personaggio inesistente.

Pamela Prati si è più volte dichiarata vittima di una truffa sentimentale e nelle numerose interviste rilasciate ha dichiarato di non voler più parlare dell’accaduto dato il forte trauma subito.” Quello che mi dispiace è che tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo io non ho più lavorato. Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta” si legge in una sua intervista.

Giacomo Urtis vuole Pamela Prati al suo fianco nella casa del GF VIP

La partecipazione di Pamela Prati al GF VIP pare quasi del tutto confermata e la show girl si dice pronta a rimettersi in gioco dopo il Pratigate. In una recente intervista però incalzata dalle domande sul vociferato ingresso nella casa più spiata d’Italia ha scelto di non sbilanciarsi dichiarando: “Non posso dire nulla…Per il momento io sono concentrata sulla musica: oltre alla promozione di Sole al sud, sto lavorando a nuovi pezzi insieme a Daniele Piovani…”

Ancora mistero dunque sul suo ingresso al GF VIP anche se il noto chirurgo dei vip Giacomo Urtis ha fatto sapere di volere al suo fianco proprio Pamela Prati laddove gli autori del programma lo invitassero a partecipare: “Mi piacerebbe entrare in coppia anche stavolta, casomai con Pamela Prati. Siamo entrambi sardi e soprattutto saprei come calmarla”.

La dolorosa notizia ha gettato nello sconforto Pamela Prati che si dice pronta ad innamorarsi di nuovo

La vita di Pamela Prati è stata recentemente colpita da un grave lutto: è scomparso improvvisamente suo nipote Alessio all’età di 40 anni. “Non è facile reagire ad una tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella…E’ un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportare tutto da sola…” ha dichiarato Pamela Prati che provava per il nipote un affetto materno.

Dopo questa tragedia e la brutta storia di Mark Caltagirone Pamela Prati, che ad oggi è single, si dice pronta per aprire nuovamente le porte del suo cuore. “Sono pronta ad innamorarmi, però ne deve valere la pena…La solitudine per me non è una condanna ma un valore aggiunto…Anche perché l’amore non è eterno…”