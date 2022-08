“Ma chi è una…”, Guendalina Tavassi insultata durante un concerto: bufera sui Cugini di Campagna

Guendalina Tavassi sarebbe entrata nel mirino dei Cugini di Campagna che durante un evento l’hanno apostrofata in maniera sconvolgente

Uno spiacevole episodio si è verificato durante un evento tenuto dai Cugini di Campagna. La nota all’influencer napoletana Deianira Marzano ha raccontato che una sua followers le ha inviato un video che ritrae alcuni momenti di uno show tenuto dalla band. La donna ha ripreso alcuni istanti dell’evento poiché incredula dell’accaduto voleva documentare quanto stentava a credere.

Nel corso dello spettacolo sarebbero state proferite numerose offese ed ingiurie a danno di alcuni concorrenti del Grande Fratello. Ad essere presa di mira con particolare veemenza è stata l’influencer Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo che ha partecipato all’ultima edizione dell’isola dei famosi.

Dalla segnalazione pervenuta a Deianara Marzano è emerso come le offese sarebbero state rivolte anche a Belen Rodriguez, nonché al fratello e il padre della nota conduttrice, anche se Ivano Micchetti avrebbe preso quasi esclusivamente di mira Guendalina Tavassi.

I Cugini di Campagna contro Guendalina Tavassi: ecco cosa è accaduto

Dalle storie pubblicate da Deianira Marzano sono emerse delle scene particolarmente spiacevoli. La nota influencer ha condiviso due filmati inviati dall’utente della rete che ha preso parte all’evento live dei Cugini di Campagna, occasione in cui i tre artisti si sono scagliati contro gli ex naufraghi Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi e il fratello.

La blogger napoletana ha così commentato i video: “Ma queste sono offese pesanti, ho tutto il video. Io basita”. Dal filmato infatti si vede Ivano Michetti, il famoso fondatore del gruppo musicale, che non ha gradito l’atteggiamento che alcuni ex concorrenti de L’Isola dei Famosi hanno avuto nei confronti di Nick Luciani e suo fratello Silvano. Ivano Micchetti infatti ci è andato giù pesante e dal video si sentono le sue parole: “Il fratello di una famosissima ba….a. Edoardo. Ma chi è una p***o***r? Ho pensato, non la conoscevo”.

Guendalina Tavassi si lancia in una nuova avventura professionale dopo il reality

Guendalina Tavassi ha annunciato ai suoi followers di essere pronta ad affrontare una nuova avventura professionale verso la fine dell’estate. La showgirl e influencer romana sarà infatti la testimonial di un’agenzia che si occupa di turismo medicale e a quanto pare sarà pronta a raggiungere la Turchia.

“Se volete partire con noi, io accompagnerò dei gruppi in Turchia per delle operazioni di qualsiasi tipo. Io ci sarò a sostenervi e incoraggiarvi” ha raccontato ai suoi followers Guendalina mentre si gode le vacanze estive in Sardegna.