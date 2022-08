Pieraccioni, sfacciato come non mai: confessa a tutti il “tradimento” | Preferisce l’altra…

Il popolare artista toscano sembra davvero in difficoltà. E’ proprio vero che quando si è in crisi si torna sempre dagli ex…

Esponente di quella scuola toscana che ha numerosi personaggi di rilievo, dalla comicità all’intrattenimento. Due nomi su tutti: Giorgio Panariello e Carlo Conti. Questa volta Leonardo Pieraccioni sembra proprio in crisi. Ed è pronto a buttarsi tra le braccia di lei…

La carriera di Leonardo Pieraccioni

Carlo Conti, in vacanza a Vibo Valentia, in Calabria nel 1986, incontra Panariello mentre imita Renato Zero e così lo presenta nel suo programma Succo d’arancia, dove esordisce anche Leonardo Pieraccioni. I tre formano così un trio comico, che in Toscana riscuote grande successo nei teatri, in uno spettacolo chiamato “Fratelli d’Italia”.

Leonardo Pieraccioni è uno degli esponenti più importanti della commedia italiana. Regista e spesso interprete dei suoi film. Dall’esordio, dirompente, de “I laureati”, nel 1995, passando per “Il Ciclone”, dell’anno successivo, con le esplosive Lorena Forteza e Natalia Estrada.

Negli anni ha anche virato sulla commedia agrodolce e romantica, con “Il pesce innamorato”, “Il principe e il pirata” e “Il professor Cenerentolo”. Sul set di “Una moglie bellissima” ha conosciuto Laura Torrisi, con cui è stato fidanzato per alcuni anni, prima che la relazione si interrompesse.

Ha avuto una relazione con Laura Torrisi, conosciuta sul set di “Una moglie bellissima”, con la quale, nel 2010, ha avuto una figlia, Martina. È tifoso della Fiorentina, come lui stesso ha dichiarato in varie occasioni, ed è un grande fan di Francesco Guccini, che ha voluto al suo fianco nelle sue pellicole “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, “Una moglie bellissima” e “Io & Marilyn”.

Leonardo Pieraccioni in crisi

Oggi, però, Leonardo Pieraccioni sembra in crisi artistica. Avete presente il blocco dello scrittore che rimane fermo davanti al foglio bianco? Ecco, una cosa del genere. E il popolare attore e regista toscano prova a risolvere la situazione così. Ma non sembra andargli benissimo…

In un video pubblicato sul proprio account Instagram, Pieraccioni infatti si affida a Siri, l’assistente virtuale sviluppato da Apple Inc. presente nei dispositivi iOS, macOS, watchOS e tvOS, quali iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. Il software si adatta agli usi, alle ricerche e alle preferenze linguistiche individuali degli utenti, mentre lo utilizza continuamente. “Mi dai un soggetto di un film da schiantare da ridere?” chiede Pieraccioni. Ma la risposta non è quella desiderata, perché Siri propone all’artista una ricerca per attore, genere e titolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Pieraccioni (@leonardo_pieraccioni)

Ma Pieraccioni non cerca un film, deve farlo! Così prova a spiegarlo a Siri, che, però non capisce proprio. E, allora, la minaccia di andare dall’altra: “Alexa, che mi apre anche le finestre di casa”. E’ proprio vero che quando si è in crisi si torna sempre dagli ex…