Georgina Rodriguez e quella passione piccante | L’aveva tenuta nascosta anche a Ronaldo

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha svelato di avere una passione segreta che ha sconvolto i suoi fan e non solo.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo formano una delle coppie più cool e in vista del mondo del calcio e non solo. La loro presenza illumina la scena in ogni occasione pubblica, con il fuoriclasse portoghese e la bella argentina che appaiono sempre innamoratissima insieme.

La loro storia d’amore, con il cinque volte Pallone d’oro che nel 2016 rimase colpito dalla Georgina commessa di Gucci fa da sempre sognare i fan delle love story. I due formano una grande famiglia insieme a cinque bambini: tre nati da madre surrogata e gli altri due figli proprio della coppia.

Recentemente Cristiano Ronaldo e l’argentina sono stati vittime di una bruttissima vicenda. La ragazza era infatti incinta di due gemelli, ma al momento del parto il maschietto non ce l’ha fatta portando grande dolore nei due coniugi.

A vedere la luce è stata la piccola Esmeralda che ha portato così a cinque i figli che il portoghese e Georgina cresceranno ora insieme.

Quella della modella argentina è una vita da copertina che è diventata anche una docu-serie Netflix che ha ottenuto un grande successo soprattutto in Spagna, con grandi cartelloni che ne hanno pubblicizzato l’uscita.

E propria nella serie in cui Georgina mostra tutto della sua vita privata, ha fatto anche una confessione su una sua passione segreta che ha sconvolto i fan e lo stesso Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez, la passione segreta che ha sconvolto i fan

Tra faccende di casa, la crescita dei figli e le varie kermesse di lusso, la docu-serie mostra tanti lati della vita di Georgina Rodriguez in coppia con Cristiano Ronaldo. Gli episodi mettono in evidenza anche i tanti sacrifici fatti dalla ragazza per arrivare alla ribalta, arrivata grazie al portoghese ma anche per le sue grandi qualità.

Ma proprio nella serie Netflix, Georgina ha svelato di avere una grande passione che ha sorpreso i fan. L’argentina ha infatti dichiarato di avere una predilezione per un particolare alimento: la Longaniza, ovvero un tipo di salsiccia più dura e più piccante delle classiche.

La compagna di Ronaldo ha detto di mangiarla sempre da bambina quando andava in Spagna per le vacanze estive. Una passione che le è poi rimasta nel tempo.

Una rivelazione che ha fatto benissimo alle casse dell’azienda che produce il prodotto, tanto che la richiesta della Longaniza è cresciuta del 50%. E per questo motivo, la casa produttrice del prodotto ha anche chiesto a Georgina Rodriguez di fare da testimonial per l’alimento.

E inoltre pare ormai certa la presenza della bella argentina alla sagra della Salsiccia Spagnola.