Il figlio del re della Tv pronto a diventare una stella del calcio | Una famiglia di talenti

Giovanissimo, già con esperienze nelle giovanili di squadre molto importanti. Sebbene Davide sia figlio di uno dei conduttori più amati della televisione italiana, ha deciso di non seguire le orme del padre. La sua carriera sembra essere quella calcistica.

Il talento di Davide

Nato a Roma il 7 giugno del 2004, Davide vanta già alcune esperienze nei settori giovanili di Sampdoria e Roma, appunto. Proprio in questa sessione di calciomercato, il giovane Davide si è trasferito, da svincolato, alla Triestina, dove conta di continuare il proprio percorso di inserimento nel calcio che conta.

Con gli alabardati, Davide ha firmato infatti un triennale, che gli consentirà di completare la propria crescita calcistica, a cominciare dalla fissazione chiara del suo ruolo. Al momento, infatti, viene considerato abile a giocare sia come esterno, che come mezza punta.

Una sorta di “tradimento”, dato che il papà è un grandissimo tifoso dell’Inter e viene spesso immortalato dalle telecamere allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a soffrire per i colori nerazzurri. Davide, invece, al momento dovrà aspettare per vestire quei colori. Ma chissà…

Il figlio del popolare conduttore

Insomma, ha scelto di non occuparsi di spettacolo, forse anche per non essere appellato come “il figlio di…”. Già perché Davide di cognome fa Bonolis ed è figlio proprio di Paolo Bonolis, uno dei presentatori televisivi più conosciuti. Ne è passato di tempo da “Bim bum bam”. In quel periodo, un giovanissimo Paolo Bonolis intratteneva i più piccoli tra un cartone animato e l’altro. Oggi, invece, è un conduttore di enorme successo.

E’ uno dei conduttori più noti e simpatici del mondo televisivo. Una carriera lunghissima iniziata con “Bim bum bam”, ma che ha avuto picchi di successo elevatissimi. Da “Tira e molla” a “Ciao Darwin” e “Chi ha incastrato Peter Pan”. Quasi sempre in coppia con il maestro Luca Laurenti. Anche ora con “Avanti un altro”.

E’ specializzato in “quiz show”, ovviamente resi molto più originali grazie alla sua verve. Non ha mai fatto mistero di amare la tv spazzatura, anche in “Ciao Darwin” ha più volte ironizzato sul punto. Ma, ovviamente, tutti ricordiamo anche l’esilarante edizione 2009 del Festival di Sanremo.

Dopo la fine della relazione con la showgirl Laura Freddi, Paolo Bonolis si è legato sentimentalmente a un’altra bionda, Sonia Bruganelli. Davide è proprio uno dei figli avuti con Sonia Bruganelli. Prima di lui sono nati Stefano e Martina (che vivono negli States), Silvia, che vive a Roma, e Adele, la piccola di casa, l’unica nata dopo di lui.