Meghan Markle ci riprova: il nuovo lavoro della Duchessa che interroga gli esperti della Famiglia Reale

La Duchessa del Sussex Meghan Markle ha annunciato il suo nuovo progetto insieme a il Principe Harry: di cosa si tratta.

Dalla cosiddetta MegExit, ovvero dalla fuga dei Duchi del Sussex da Londra, il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle, hanno dovuto “reinventarsi”, specie per quanto riguardi gli incassi di famiglia.

I Duchi vantano ancora il loro titolo nobiliare – anche se non partecipano più alle “faccende” della Corona – con tutti i privilegi annessi ma, si vocifera, che le entrate non bastino per la vita in California.

Il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle si sono infatti trasferiti a Montecito, una delle zone più ricche della contea di Los Angeles, vivendo accanto a star dello sport, del cinema e della tv in una bellissima villa.

Il prossimo progetto

Per questi e altri motivi – di cui parleremo più avanti – il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle sono costantemente impegnati in nuovi progetti. Sembra però definitivamente accantonata l’idea di una docu-serie targata Netflix sui Duchi del Sussex. Il nipote della Regina Elisabetta ha quasi ultimato il suo primo libro autobiografico: un resoconto di memorie molto atteso, in particolar modo perché parlerà della Famiglia Reale sotto una prospettiva totalmente diversa.

La Duchessa Meghan Markle, invece, è pronta a debuttare sulla piattaforma Spotify con in nuovo podcast, creato dalla casa di produzione Archeweel Audio – di proprietà degli stessi Duchi – e che si intitolerà Archetypes. La Duchessa, in diversi appuntamenti, parlerà degli stereotipi di linguaggio sulle donne e la loro origine. Già diffuso il primo spot in cui sente la voce della Duchessa: “È così che parliamo di donne: le parole con cui cresciamo le nostre ragazze e come i media riflettono le donne ci torna indietro… ma da dove nascono questi stereotipi? E come continuano a mostrarsi e definire le nostre vite?”.

Un secondo tentativo

Si tratta del secondo podcast della coppia reale che, nel 2020, firmarono un accordo con Spotify da oltre 20milioni di euro. In quell’occasione, i Duchi del Sussex, parlavano della loro vita ma commentavano anche i fatti di attualità. Non fu stato un successo, anzi, la collaborazione è stata poi interrotta.

Questa volta andrà meglio? Intanto, proprio questi primi passi della Duchessa, alimentano sempre di più le voci circa una sua prossima candidatura nel Partito Democratico americano. Sarà così? Staremo a vedere.