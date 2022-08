“Totti ha scoperto messaggi eloquenti di Blasi ed ha capito”, chi è il bellissimo avrebbe conquistato la conduttrice

Stando ad una nuova ricostruzione, Francesco Totti avrebbe scoperto dei messaggi sul cellulare di Ilary Blasi, proprio verso lui.

Non si placa l’ondata mediatica dopo l’annuncio della separazione tra l’ex numero dieci della Nazionale, Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi.

L’ex capitano della Roma, in queste settimane, è stato paparazzato più volte sotto casa della sua nuova presunta fiamma, la 34enne romana Noemi Bocchi.

Ma Francesco Totti, un anno fa, avrebbe scoperto dei messaggi – definiti “eloquenti” – di Ilary Blasi verso quello che considerava un suo amico. Ecco tutto quello che sarebbe successo.

La ricostruzione de Il Corriere della Sera

In un articolo apparso oggi de Il Corriere della Sera, si ricostruisce una versione dei fatti differente tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Scrive Il Corsera: “I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente. Questo sarebbe il vero snodo cruciale – “lo spartiacque” ci assicurano – nella storia ventennale tra Totti e Ilary”.

E ancora: “Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutti quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel”.

Chi è Cristiano Iovino

Il nome di Cristiano Iovino era già sbucato fuori nei giorni scorsi, dal momento che il noto pr romano, sarebbe stato beccato con Ilary Blasi in Trentino. Ma di lui, sino ad oggi, si è parlato soltanto in qualità di amico. La nota pagina Instagram The Pipol Gossip, ha scritto: “Lui si chiama Cristiano Iovino tra i pierre più noti della Capitale. In passato anche amico di Francesco Totti. In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito”.

E ancora: “Iovino, in passato, ha avuto un flirt con l’ex tronista Sabrina Ghio e l’influencer Giulia De Lellis. È stato anche l’ex storico di Zoe Cristofoli, oggi compagna di Theo Hernandez giocatore del Milan”.