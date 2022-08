Ben Affleck perde le staffe durante la luna di miele con Jennifer Lopez e si scaglia sui paparazzi: “Mai visto così”

Mai un attimo di tregua per i Bennifer costretti a nascondersi in luna di miele nella capitale parigina

Il matrimonio a sorpresa tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha lasciato tutti senza parole. La coppia è convolata a nozze il mese scorso in gran segreto, pubblicando poi una bellissima foto che ha fatto il giro del mondo, facendo sognare i fan che hanno sempre creduto in un ritorno della coppia

Già pochi giorni dopo le nozze le foto di ben Affleck e JLO in località diverse o in solitaria a avevamo fatto parlare di una presunta crisi, prontamente smentita da nuovi scatti d’amore e passione rubati dai paparazzi.

E sono stati proprio i fotografi ad aver fatto infuriare Ben Affleck che ha perso le staffe come non mai a causa dell’insistenza dei paparazzi. L’attore non è più riuscito a trattenere la rabbia dopo i tentativi di privacy andati in frantumi

Ben Affleck e JLO in fuga dai paparazzi

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono una delle coppie più amata dello star system. Ma tanta notorietà viene pagata a caro prezzo e questo i Bennifer lo sanno bene, tanto che anche il loro viaggio di nozze si è trasformato in una fuga dai paparazzi

Durante la luna di miele a Parigi Ben Affleck, esasperato dalla mancanza di privacy si è infuriato con i paparazzi tanto da perdere la testa e non controllarsi più, secondo quanto riportato da una fonte anonima ad un noto quotidiano americano.

Luna di miele da incubo per i Bennifer pronti a consolarsi nella lussuosa dimora di Beverly Hills

L’attore è molto geloso della sua Jennifer e non ci ha visto più quando ha scovato alcuni fotografi intenti a cercare di rubare degli scatti in un momento di intimità della coppia. Nonostante i due volessero trascorrere una luna di miele serena nella città dell’amore i, viaggio di nozze si è trasformato in un incubo poiché come raccontato dalla fonte: “Ben è abituato ai riflettori, ma la luna di miele con Jen è stata uno tsunami. Era fuori di testa come mai prima, ad un livello stile Principessa Diana”.

Lasciata la luna di miele alle spalle i Bennifer sono pronti a consolarsi nella nuova dimora di Beverly Hills, una reggia dal valore di 60 milioni di dollari, di proprietà del magnate James Packer, l’uomo più ricco d’Australia, e che era un tempo appartenuta a da Danny De Vito.