Il Paradiso delle Signore 7, fan in delirio: ci sarà il tanto atteso matrimonio

Nonostante sia in carcere Gloria Moreau pare pronta ad intromettersi nella storia d’amore tra Ezio e Veronica

Il 12 settembre andrà in onda su Rai una la prima puntata del Paradiso delle Signore 7. L’amatissima fiction è giunta alla settima stagione e nelle ultime settimane sono comparse le prime attesissime anticipazioni. A far parlare molto di sé è il personaggio di Gloria Moreau che nella scorsa stagione ha lasciato gli spettatori senza parole

Nelle ultime puntate della scorsa stagione Gloria si è infatti costituita ed è stata poi arrestata, lasciando ben sperare in un lieto fine tra Ezio Colombo e Veronica Zanatta. Ma a quanto pare il vincolo matrimoniale con Gloria è ancora valido e dunque la galeotta potrebbe intromettersi tra i due.

La fine del matrimonio tra Gloria ed Ezio infatti non è stata sugellata da una separazione ufficiale poiché nel 1963, l’epoca in cui è ambientata la soap il divorzio era ritenuto illegale. La costituzione di Gloria ha fatto all’inizio ben sperare per le sorti dell’amore tra Ezio e Veronica che però dovranno ancora penare per veder consolidata la propria unione.

Gloria contro Veronica: la Moreau non si arrende

Il triangolo amoroso che vede protagonisti Gloria Moreau, Ezio Colombo e Veronica Zanatta avrà i suoi sviluppi nei prossimi episodi del Paradiso delle Signore 7. Sebbene Gloria sia in prigione ed Ezio Colombo sia profondamente innamorato di Veronica il matrimonio il matrimonio dei due è naufragato sul nascere.

Gloria e Ezio sono ancora legalmente sposati e proprio per questa ragione Veronica ha visto capitolare il suo sogno d’amore, circostanza che l’ha gettata nello sconforto più profondo, nonostante il forte sentimento che la leghi ad Ezio, stanco di combattere contro il fardello del tormentato matrimonio con Gloria.

Nozze in arrivo tra Ezio e Veronica e nuova Venere al Paradisp

Massimo Poggio, l’attore che interpreta Ezio in una recente intervista ha raccontato del suo personaggio e dell’intricata vicenda sentimentale e ha rivelato che l’idea del matrimonio con Veronica non è del tutto naufragata. Nelle prossime puntate pare dunque che Veronica ed Ezio possano ritornare a sperare di convolare a nozze, con l’auspicio che Gloria non metta i bastoni tra le ruote.

Intanto al Paradiso è previsto l’arrivo di una nuova Venere, la giovane Clara, nipote di Don Saverio che ha chiesto a Vittorio Conti di assumerla personalmente. A dare il volto a Clara sarà Elvira Camarrone che interpreterà un personaggio ricco di sorprese. Ha infatti dichiarato che Clara sarà una donna giovane ma fortemente indipendente, pronta a non arrendersi nelle situazioni più complicate.