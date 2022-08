In arrivo la tassa sul traffico | Ecco come e quando si pagherà il pedaggio per evitare imbottigliamenti

Ritrovarsi imbottigliato nel traffico, soprattutto nelle ore di punta in città, è facilissimo, oltre che fastidioso. Ma c’è chi sta pensando di introdurre una tassa ad hoc per evitare che possano crearsi ingorghi.

Chi vive o lavora in una grande città sa bene come possa accadere facilmente di ritrovarsi in coda anche per diversi minuti. Si tratta certamente di una scocciatura non da poco, specialmente per chi ha un orario in cui arrivare a destinazione e che spinge a partire anche con largo anticipo pur di non arrivare in ritardo.

A volte, però, nemmeno questo può bastare e si deve quindi mettere in conto di dover subire conseguenze non del tutto piacevoli a causa del ritardo. C’è chi ha comunque pensato a un metodo particolare per provare a risolvere la situazione.

Diminuire il traffico in città è possibile? Una soluzione inaspettata

Pensare di viaggiare nelle ore di punta in città e non trovare traffico sembra essere quasi impossibile. Proprio per questo molti scelgono di spostarsi con i mezzi pubblici, che garantiscono tempi ridotti e danno un’idea più precisa del momento in cui si arriverà a destinazione.

In alcuni casi, però, l’auto diventa l’unico mezzo possibile, specialmente se si deve raggiungere un posto non servito da treno o metropolitana. Ma cosa si può fare per spingere gli utenti a pensare a soluzioni alternative dalla propria macchina e dare così un impatto positivo anche per l’ambiente?

L’idea di dover pagare una cifra con cadenza giornaliera potrebbe rivelarsi un buon deterrente, come accaduto ad esempio a Milano con Area C. Ed è anche per questo che a New York vorrebbero provare a seguire questa tendenza, pur consapevoli di quanto una mossa di questo tipo possa fare discutere e generare malcontento.

Una tassa contro il traffico: ecco cosa può accadere a New York

A New York gli automobilisti potrebbero essere costretti pagare da 9 a 23 dollari per entrare nelle ore di punta nella zona tra la 60esima Strada e Battery Park, all’estremità meridionale di Manhattan. Il pedaggio notturno, invece, sarebbe ridotto e pari a 5 dollari.

L’idea può essere definita una vera e propria tassa sul traffico, volta a ridurre il numero di vetture che ogni giorno circolano nella Grande Mela. Un’iniziativa simile è stata già introdotta a Londra nel 2003, mentre nel caso della città statunitense se ne era iniziato a parlare per la prima volta nel 2019, con l’idea di farla entrare in vigore due anni dopo. Alla fine, però, non se ne era fatto più niente.

Se la proposta andasse a buon fine, gli effetti sarebbero davvero tangibili. Secondo i dati raccolti in uno studio, infatti, si andrebbe secondo uno studio a ridurre il numero di auto che entrano a Manhattan del 15% – 20%, con benefici sia per la viabilità sia per l’ambiente.

Ora spetta alla Federal Highway Administration (Fhwa) dare il via libera. L’agenzia esaminerà i commenti pubblici inviati entro il 9 settembre. Qualora non ci fossero altri intoppi, il provvedimento potrebbe entrare in vigore fino a 10 mesi dopo l’approvazione.