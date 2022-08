Kate Middleton, colpo di scena, ora parlano i suoi familiari: “Lascerà Londra”

Kate Middleton è pronta a lasciare Londra dopo che la vita nella capitale è divenuta insostenibile.

Kate Middleton e il Principe William sono pronti ad iniziare una nuova vita insieme ai loro bambini. Da settimane si mormora del loro addio a Londra poiché i Duchi di Sussex avrebbero deciso di lasciare definitivamente Kensington Palace.

A darne conferma è stato lo zio di Kate, Gary Goldsmith, che in un’intervista rilasciata ad un quotidiano inglese ha fatto intendere che la nipote Kate sia seriamente intenzionata a trasferirsi nell’Adelaide Cottage della tenuta di Windsor appartenete alla Regina.

La base londinese della coppia continuerà ad essere Londra e Kensington Palace e si discute circa le ragioni che hanno portato la royal couple a prendere questa decisione, poichè a quanto pare la vita al palazzo è diventata insostenibile.

Kate pronta a lasciare Londra, ma non sarà facile svela lo zio

Le pagine di un quotidiano inglese hanno riportato l’intervista dello zio di Kate Middleton Gary Goldsmith che ha raccontato del profondo e impegnativo cambiamento che Kate sta affrontanto: “William e Kate avranno saranno occupati per tutta l’estate ma nel frattempo si occuperanno del trasferimento”, ha sottolineato lo zio di Kate: “Per sistemare i bambini in una nuova scuola. Penso che siano pronti per il prossimo capitolo delle loro vite. “

Lo zio non ha esitato nello spendere parole di ammirazione per sua nipote, della quale è molto fiero. Ha poi raccontato: “È sempre brillante in tanti modi: come moglie, mamma, consulente, partner, ambasciatrice e futura regina. Non delude mai nessuno. Risplende in ogni situazione, in ogni palcoscenico e si comporta con classe”.

Kate Middleton non è libera a Kensington Palace

Fa discutere la scelta di William e Kate di abbandonare Londra per trasferirsi nella più tranquilla Windsor. Le ragioni di tale cambiamento non appaiono però così strane dato che i duchi attualmente vivono nell’appartamento 1A a Kensington Palace, oramai divenuto un’attrazione turistica che ogni anno ospita orde di curiosi e appassionati.

Secondo l’esperta reale Ingrid Seward dietro il trasferimento ci sarebbe bisogno di libertà di Kate e della sua famiglia, che a quanto pare non è neanche libera di passeggiare nel suo giardino. La Seward ha infatti dichiarato: “Penso che ciò che William e Kate vogliono per i loro figli sia la libertà che non hanno a Kensington Palace”.