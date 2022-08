Meghan Markle è al limite? Parla il suo migliore amico: “Ti ho visto sopportare cose…” | Cosa potrebbe accadere

Come sta realmente la Duchessa Meghan Markle e qual è il suo reale rapporto oggi con il Principe Harry? Tutta la verità.

Negli ultimi mesi si sono fatti insistenti i rumors circa una certa insofferenza per i Duchi del Sussex – in particolar modo per il Principe Harry – per la loro vita a Montecito, in California, dove si sono trasferiti ormai due anni fa.

A quanto si mormora i Duchi del Sussex non sono sarebbero stati accantonati in maniera decisa dalla Famiglia Reale, ma non sarebbero riusciti a conquistare una certa indipendenza economica lontano dalla stessa Royal Family.

E così, da qualche mese dicevamo, si fanno insistenti le voci circa un possibile addio dei due alla California. Quel che è certo è che la Duchessa Meghan Markle non vuole tornare a Londra.

Il possibile ritorno a Londra del Principe Harry

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza nel Regno Unito di un possibile ritorno del Principe Harry a Londra, nei prossimi anni. Ritorno che potrebbe essere accelerato dalla scomparsa della Regina Elisabetta e conseguente investitura del Principe Carlo a nuova Re, con sua moglie Camilla Parker come Regina consorte. Molti giornalisti e esperti della Famiglia Reale, infatti, sostengono che – quando suo padre diventerà Re – il Principe Harry non si sottrarrà ai suo doveri. E Meghan Markle? A quanto pare, si ipotizza, il Principe potrebbe fare da spola da Londra a Montecito per andare a trovare la famiglia. Staremo a vedere.

Le parole del migliore amico di Meghan Markle

Ricostruzioni, quelle appena elencate, che hanno fatto ipotizzare una crisi tra i Duchi del Sussex. Ma qual è la verità? A cercare di mettere un freno a questi rumors, ci ha pensato l’attore e regista Tyler Perry, migliore amico di Meghan Markle. Perry ha postato su Instagram uno scatto della Duchessa.

Ha scritto l’attore: “Ho avuto un posto in prima fila nella tua vita negli ultimi anni. Ti ho visto sopportare cose che avrebbero distrutto molte persone. Sono così incredibilmente orgoglioso di vedere quanto siete felici tu, tuo marito e i tuoi figli ora”.