Sabrina Salerno esagera: si vedono i capezzoli | Quella canotta bagnata fa sognare tutti

In tenuta sportiva nella bellissima Isola d’Elba, pronta a cimentarsi in canoa. E poi quella mini canotta arancione…

Da qualche anno è una vera e propria regina sui social network. Qualche settimana ha compiuto 54 anni, ma non accenna minimamente a sfiorire, anzi. Probabilmente migliora come il buon vino. E i suoi tantissimi fan apprezzano moltissimo i suoi scatti, in cui spesso lascia molto poco all’immaginazione.

La carriera di Sabrina Salerno

Su Instagram, la bella Sabrina Salerno ha una platea enorme di affezionati. Tra i suoi followers su Instagram (oltre un milione), non solo italiani. Ma persone (e molti uomini, ovviamente), da tutto il mondo. La ammirano in tutta la sua bellezza di splendida ultracinquantenne.

Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa.

Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”. Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Tre anni fa, nel 2019, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

Dopo il successo negli anni ’80 e ’90, da alcuni anni Sabrina Salerno è ritornata in auge. Lo ha fatto proprio grazie ai social. E’ stata bravissima a incanalare bene le nuove tendenze e a ritornare quella grande icona che era negli anni ’80. Ovviamente, molto ha aiutato anche la sua avvenenza e la sua spigliatezza.

Sabrina Salerno, bellissima all’Isola d’Elba

Alla fine degli anni ottanta era fidanzata con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994 si fidanza con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito, avuto dal compagno, diventato suo marito nel 2006.

Ha più volte riportato, in interviste e dichiarazioni, di aver avuto un rapporto molto conflittuale con il padre, che ha conosciuto solo a 12 anni ed è stato assente durante tutta la sua vita. Da parte di padre ha una sorella, Emanuela, mai riconosciuta da quest’ultimo e che si è ricongiunta alla Salerno solo a metà degli anni duemila.

Quindi, la sua solarità, la sua allegria, non devono farci pensare a una vita semplice. Tutt’altro. Oggi, però, la nostra Sabrina si gode il (nuovo) successo. E il calore dei suoi fan e followers, che non mancano di omaggiarla quotidianamente per quanto ci mostra tramite i propri profili social.

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, infatti, la nostra Sabrina è come sempre splendida. In tenuta sportiva nella bellissima Isola d’Elba, pronta a cimentarsi in canoa. E poi quella mini canotta arancione… Ma, attenzione, cosa intravediamo… Non saranno mica i…