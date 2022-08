Da oggi si può ricevere l’assistenza dell’avvocato GRATIS | Ecco l’incredibile novità che aiuta i cittadini in difficoltà

E’ capitato certamente a tutti di avere un piccolo litigio o di dover risolvere una controversia lavorativa. In questi casi un avvocato sarebbe utilissimo per risolvere ogni dubbio. Fortunatamente ora è possibile avere assistenza senza dover spendere nemmeno un euro.

Servirsi di un avvocato è certamente indispensabile quando si è coinvolti in un processo in Tribunale, ma lo è altrettanto quando si devono risolvere situazioni meno gravi ma altrettanto importanti.

E’ il caso, ad esempio, di un datore di lavoro che non paga con regolarità, di un contratto non a norma o di una lite nata con i vicini di casa. In situazioni come queste può essere utile capire come sia meglio muoversi per vedere tutelati i nostri diritti e, solo successivamente, avviare una causa. A volte, infatti, può bastare una semplice consulenza per risolvere il problema.

Rivolgersi a un avvocato a volte è necessario: come sostenere la spesa?

A volte per quanto ci si possa rendere conto di dover ricorrere a un avvocato per una questione a cui teniamo a frenarci è la spesa da dover sostenere. Anche solo dover chiedere un consiglio, infatti, può avere un costo non indifferente per molti. Se poi si deve avviare una causa vera e propria tutto può lievitare facilmente, come accade spesso in Italia.

Forse non tutti lo sanno, ma un servizio di questo tipo è disponibile anche gratuitamente per chi si trova in difficoltà. Si tratta, è bene precisarlo, di un’opportunità che può essere sfruttata grazie all’utilizzo della tecnologia, che è ormai diventata preponderante nella nostra quotidianità.

Il progetto è stato fortemente voluto da “La legge per tutti”, uno dei portali più letti quando si ha un dubbio da dover risolvere, in collaborazione con Amazon. In caso di necessità, è così possibile avere a propria disposizione un “avvocato digitale gratuito” con cui poter dialogare per capire come sia meglio muoversi.

Avere un avvocato gratuitamente è finalmente possibile

Usufruire di questo servizio è davvero molto semplice. Basta infatti essere in possesso di un dispositivo come Amazon Echo (Alexa) o Google Assistant per richiedere una consulenza legale ogni volta che se ne avverte la necessità.

La risposta arriverà sulla base di quanto già pubblicato sul sito laleggepertutti.it, ma in modo più semplice e breve.

La flessibilità è certamente una delle caratteristiche distintive di questa opportunità. Ogni utente che ha bisogno di avere risposte da un avvocato può infatti scegliere se possono ascoltare gli ultimi articoli in base alla categoria o fare domande. Questo ovviamente a condizione di avere precedentemente scaricato la Skill di “La Legge per Tutti” su Amazon Echo e di averla avviata pronunciando la frase “Alexa apri La Legge per Tutti”.

Per ogni domanda saranno rese disponibili tre risposte, in modo tale che ogni utente possa scegliere quella che fa maggiormente al proprio caso e ridurre al minimo ogni perplessità.