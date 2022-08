Dalla Francia sicuri: Charlene di Monaco è pronta a rompe i protocolli reali e sfidare la Principessa Carolina

La Principessa Charlene di Monaco tornata nel Principato diverse settimane fa, è pronta a sfidare Carolina ma anche Alberto.

Nell’ultimo anno e mezzo si è parlato molto della Principe Charlene di Monaco. La moglie di Alberto di Monaco è stata sottoposta in Sudafrica – suo Paese d’origine – ad un delicato intervento.

Subito, però, sono nate nuove teorie, alimentate dalla permanenza della Principessa in Africa. Teorie che non sono mai state davvero confermate. Di certo, la notizia del ricovero della Wittstock in una clinica privata in Svizzera ha fatto il resto.

Da diverse settimane, dopo qualche apparizione pubblica nell’ultimo anno e mezzo, la Principessa di Monaco è tornata ad occuparsi delle faccende della Corona, affiancando suo marito Alberto di Monaco in numerosi viaggi e cerimonie, l’ultima in ordine di tempo la visita a Papa Francesco.

Cosa accade al Palazzo Reale

Eppure, non si placano i rumors. In particolare, la Principessa Charlene – stando alla stampa francese – avrebbe un rapporto piuttosto burrascoso con la sorella di Alberto, la Principessa Carolina di Monaco. Il magazine transalpino Reines & Rois ha spiegato che la Wittstock è cambiata molto negli ultimi anni e questo sarebbe da attribuire a Carolina e Alberto. I due, avrebbero imposto regole e protocolli severi alla Principessa. Ma l’ondata mediatica – che di certo non ha aiuto casa Grimaldi – e i recenti difficilissimi mesi, avrebbero convinto Charlene di Monaco a liberarsi della pressione di corte.

La Principe Charlene pronta a reagire

Dunque, come accennato, l’aria di serenità che parrebbe ricoprire il Palazzo Reale del Principato sarebbe finta. Stando a quanto scrive il magazine Voici, la Principessa Charlene – onde evitare altre fughe – avrebbe comunicato a suo marito Alberto e alla Principessa Carolina di essere stanca del loro controllo. Si legge: “Non vuole preoccuparsi del protocollo e delle istruzioni del marito. Oggi sa cosa vuole”.

Una “missione” non da poco stando ai rigidissimi protocolli reali ma, come si vocifera a Monaco, ci sarebbero anche diverse diatribe per future eredità, staremo a vedere. Quel che è certo è in questi mesi molti nel Principato – e ci verrebbe da dire anche nel resto del mondo – si sono schierati con la Principessa Charlene. Qualcosa di cui i Grimaldi dovranno tener certamente conto.