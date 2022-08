“Lulù? Ancora innamoratissima di Manuel”, l’amico della Principessa è sicuro: non ha dimenticato Bortuzzo

La Principessa Lulù Selassié non ha dimenticato Manuel Bortuzzo? Ecco le parole di chi conosce bene entrambi.

Loro sono stati due grandi protagonisti della scorsa edizione del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Un’edizione ricca di colpi di scena e vinta da Jessica Selassié.

Stiamo parlando della Principessa Lulù Selassié e di Manuel Bortuzzo. I due, dopo diversi alti e bassi nella casa più spiata d’Italia, sembravano aver raggiunto un equilibrio. Anzi, si era anche parlato di convivenza.

Purtroppo tra i due è finita qualche settimana dopo la chiusura del reality e, tra interviste varie, sembrano che i due si siano lasciati senza particolari rancori. Ma è finita davvero?

Le parole di Giucas Casella

Dunque, dicevamo: Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono andati avanti? Non proprio, almeno stando alle parole di un ex collega della casa del Grande Fratello Vip e amico di entrambi, ovvero Giucas Casella. Il noto illusionista, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha spiegato: “Lulù è una ragazza stupenda ed esigente, uscendo però dalla casa le cose cambiano. Se me lo aspettavo? Sinceramente nì. Manuel mi ha dato tanta carica, chi non lo amerebbe? È unico. Ho notato la diversità, lei è particolarissima”.

E ancora: “Lulù ama tutt’ora ancora Manuel. Io le dico di dimenticarlo, ma lei non lo dimentica. Non fa altro che pensare a lui, ha tante persone che la vogliono, ma niente. Arriverà un amore per Lulù”.

Sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip

Giucas Casella ha poi commentato l’approdo nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip di Orietta Berti, al posto di Adriana Volpe, mentre al suo fianco è stata confermata Sonia Bruganelli. Ha spiegato: “Orietta Berti è stato il mio primo amore. Avevo vent’anni, ero giovanissimo. L’ho conosciuta ad uno spettacolo, lei è rimasta incantata dalla mia bellezza mi ha detto. Orietta dove va va, è amatissima, la vedo benissimo al Grande Fratello”.

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza dell’ingresso nel cast di Giucas Casella nel programma di Canale 5, Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’illusionista non ha confermato l’indiscrezione: “Non lo sapevo. Mi fa piacere sentirmi dire questo. Lo conosco il programma, ma non so nulla. Però non posso dire di no a Sonia Bruganelli”.