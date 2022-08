Maria De Filippi confessa la sua dipendenza | Ormai è impossibile farne a meno

Maria De Filippi può essere certamente considerata la stakanovista del piccolo schermo grazie ai tantissimi programmi che conduce. Anche una come lei ha però del tempo libero in cui ama dedicarsi alle sue passioni: per una di queste ha una vera dipendenza.

Definire Maria De Filippi una delle conduttrici più amate della Tv non è certamente azzardato. In tutti i suoi programmi, infatti, lei si distingue per la grande empatia che riesce a creare con chi ospita in studio, sia che si tratti di persone comune che vogliono rappacificarsi con qualcuno a “C’è posta per te” sia dei ragazzi alle prime esperienze ad “Amici”.

E non mancano le occasioni in cui lei non esita a tirare le orecchie a chi è in cerca di amore a “Uomini e donne” ma non si comporta sempre in modo trasparente. Lei, come si addice a ogni professionista, desidera seguire ogni dettaglio delle sue trasmissioni, come racconta chi la conosce bene. Anche una come lei, però, fa il possibile per ritagliarsi del tempo libero insieme ai suoi affetti più cari.

Maria De Filippi è una perfezionista: anche il suo fisico è al top

Raimondo Todaro, da poco approdato ad “Amici”, ha rivelato quanto Maria De Filippi sia costantemente presente al fianco dei suoi collaboratori anche nella preparazione dei suoi programmi. E questo è certamente uno dei motivi che contribuisce al successo delle sue trasmissioni, da sempre regine di ascolti.

Anche una come lei ha ovviamente bisogno di staccare la spina e ritemprarsi, a maggior ragione ora che l’estate sta volgendo al termine e si avvicina il momento di rimettersi al lavoro.

Pur avendo da poco compiuto 60 anni, “Queen Mary” ha un fisico che può fare invidia a molte ragazze più giovani. Lei non ha solo una linea perfetta, ma anche un corpo tonico, che lei desidera curare in prima persona. Ed è soprattutto in vacanza che lei non manca di dedicarsi allo sport, utile anche ad alleviare lo stress.

La passione a cui non può rinunciare

Maria non ha mai nascosto di amare lo sport. A questo lei si è dedicata sin da quando era poco più di una bambina provando varie discipline, in modo tale da capire quale sia quello che le piace di più. “Era l’unico modo per farmi stancare e mandare a letto alle 9“, aveva detto lei in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, a cui aveva rivelato di essere stata sempre iperattiva.

Non ci sono però grandi dubbi se però deve indicare quali siano le sue passioni più grandi. Tra queste ci sono certamente il tennis e il nuoto, anche se da qualche tempo lei non riesce a fare a meno del crossfit.

E la De Filippi non ha alcun timore ad ammettere di avere una vera e propria dipendenza da questa disciplina: “Sono tre anni che lo faccio regolarmente! Per me è impossibile farne a meno, sto davvero bene quando lo faccio.

Mi sono resa conto che fatto l’allenamento stavo meglio, l’ansia passava e fare il mio mestiere diventava più semplice. Da allora non ho più smesso”. A questo ovviamente lei affianca una dieta sana ed equilibrata, il cui risultato è evidente a tutti. E chissà che ora molti non scelgano di seguire il suo esempio.