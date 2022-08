Rocio Morales e Raoul Bova è davvero crisi tra i due? Lo scatto pubblicato dall’attrice spagnola non lascia dubbi

Costa sta accadendo realmente tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova? Lo scatto dell’attrice spagnola non mente.

Una delle coppie più amate dal grande pubblico nostrano, due attori amatissimi e tra i più talentuosi del piccolo e grande schermo. Stiamo parlando di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

I due si sono conosciuti nel 2011 sul set del film di Paolo Genovese, Immaturi – Il viaggio. Tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia ha due bambine: Luna e Alma. Dal primo matrimonio con Chiara Giordano, l’attore romano ha avuto due figli: Leon e Francesco.

Le voci di crisi sulla coppia

Da ormai quasi un anno e mezzo, quasi ciclicamente, esplodono rumors su possibili crisi nella coppia. E dire che, pochi mesi fa – e non avveniva dal 2011 escludendo il cortometraggio di Gabriele Muccino Calabria Terra mia – i due hanno anche lavorato insieme. E’ accaduto nella serie di Canale 5, Giustizia per tutti, andata in onda la scorsa primavera.

Ma a quanto pare, questi rumors sono destinati a rimanere tali. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Rocio Munoz Morales ha fatto i suoi speciali auguri al suo compagno, che ha compiuto 51 anni. Si legge: “Auguri a te compagno meraviglioso di vita”. Insomma, un indizio social che non lascia dubbi: tra i due va tutto a gonfie vele.

I prossimi progetti

La coppia, nelle prossime settimane, sarà impegnata su più fronti. Dal 31 agosto al 10 settembre, Rocio Munoz Morales calcherà il red carpet della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice spagnola, infatti, sarà la madrina della kermesse.

Raoul Bova, invece, la prossima primavera tornerà sul set di Don Matteo, questa volta 14esima stagione, dopo il grande successo dei mesi precedenti. Nelle vesti di Don Massimo è pronto definitivamente a sostituire Terence Hill. Inoltre, l’attore romano parteciperà al progetto Sandokan – tratto dal famoso sceneggiato della Rai – con Can Yaman e Luca Argentero.