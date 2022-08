Un Posto al Sole, si è spenta l’attrice Carmen Scivitarro, l’amatissima Teresa della soap: aveva 77 anni

L’attrice Carmen Scivitarro, per tantissimi anni, ha indossato i panni di Teresa in Un Posto al Sole: si è spenta nella serata di ieri.

Nella serata di ieri, a 77 anni, si è spenta l’attrice Carmen Scivitarro, nota, tra l’altro, per aver interpretato Teresa Diacono, per tutti Teresina, nella storica soap di Rai Tre, Un Posto al Sole.

La notizia è stata data dall’attore Alberto Rossi, ovvero il Michele Saviani di Un Posto al Sole, il quale ha pubblicato un video in cui non è riuscito a trattenere le lacrime-

Tantissimi i messaggi di cordoglio

Alberto Rossi, in video, come accennato, ha spiegato: “Purtroppo è successo l’inevitabile, una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello e poi di salute suoi. Era un po’ che non la sentivamo, perché non voleva la contattassimo. […] Venticinque anni insieme, il camerino accanto: una grande artista, una grande professionista”.

In seguito la pagina ufficiale de Un Posto al Sole, ha pubblicato uno scatto di Carmen Scivitarro, nella didascalia si legge: “Sarai sempre nei nostri cuori, Camen”. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia dei fan della serie che per oltre 20 anni hanno amato il personaggio di Teresina grazie alla straordinaria interpretazione di Scivitarro. Tra i messaggi anche quelli dei colleghi di set, rimasti scioccati dalla tragica notizia.