Uomini e Donne, Gianni e Tina verso l’addio: per loro un nuovo programma

Gianni Sperti e Tina Cipollari, storici opinionisti di Uomini e Donne, potrebbero presto lasciare il programma: ecco perché.

Tra una settimana inizieranno le riprese della nuova stagione del programma cult di casa Mediaset, Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ormai da vent’anni.

Nella scorsa edizione, nonostante il successo per quanto riguarda il trono over, i telespettatori sono rimasti decisamente delusi dal trono classico. Percorsi nel parterre che non hanno scalfito il cuore del grande pubblico.

I provini per questa edizione si stanno tenendo in questi giorni e, tra i prossimi tronisti, potrebbe anche spuntare un ex gieffino: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il possibile addio di Gianni Sperti e Tina Cipollari

Intanto, sui social, dopo essere stato accantonato per diverse settimane, si parla di nuovo di una versione vip di Uomini e Donne. Nonostante le smentite, infatti, sembra proprio che Maria De Filippi voglia provare la strada della prima serata e, in questo contesto, sarebbero iniziate le ricerche dei vip single in cerca dell’anima gemella. Si tratterebbe di uno show che durerebbe pochi mesi e che partirebbe la prossima primavera. Ma, stando sempre ai rumors, il ruolo di opinionisti in questa versione verrebbe affidato a Gianni Sperti e Tina Cipollari, il quali, dunque, lascerebbero il format classico in onda nel pomeriggio.

I sostituti di Tina e Gianni

Stando a quanto si mormora dietro le quinte a Cologno Monzese, Maria De Filippi li vorrebbe impegnati nel progetto serale in toto. Di contro, Gianni Sperti e Tina Cipollari, avrebbero un maggiore spazio in questo format, qualcosa che va oltre il ruolo di opinionisti, forse come Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales? Staremo a vedere.

Se questa evenienza dovesse verificarsi, sarebbero già stati trovati i sostituti: si tratta dell’ex tronista ed ex gieffina Giulia De Lellis, molto legata a Maria De Filippi e di Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore oggi compagno di Claudia Dionigi.