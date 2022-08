GF Vip, Orietta Berti avvisa i concorrenti: “Vedrò tutto e se qualcuno esagera io…”

La cantante Orietta Berti, in una lunga intervista, ha parlato del suo prossimo ruolo nel Grande Fratello Vip 7: ecco cosa ha detto.

Lei è una delle cantanti e protagoniste tv più amate dal grande pubblico, una delle grandi icone della musica nostrana, l’Usignolo di Cavriago. Stiamo parlando chiaramente di Orietta Berti.

Gli ultimi anni sono stati di grande successo per la cantante: dapprima la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e poi la co-conduzione, insieme a Fabio Rovazzi, dello spazio in diretta dalla Costa Toscana all’interno della kermesse di quest’anno.

Alcune settimane fa, inoltre, Alfonso Signorini ha annunciato che Orietta Berti, insieme a Sonia Bruganelli, sarà la sostituta di Adriana Volpe come opinionista al Grande Fratello Vip 7.

Le parole di Orietta Berti

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a NuovoTv, Orietta Berti ha parlato dei suoi prossimi progetti televisivi, partendo chiaramente dal Grande Fratello Vip, in partenza tra poche settimane. Ha raccontato: “Mi hanno fatto una proposta cui alla mia età sarebbe stato stupido rinunciare. Sarò avvantaggiata nel mio ruolo perchè, soffrendo di insonnia e dormendo solo due ore per notte, vedrò tutto quello che faranno i concorrenti”.

Orietta Berti ha continuato: “E se qualcuno dovesse esagerare non mancherò di farlo notare”. E su Sonia Bruganelli, riconfermata per la seconda stagione consecutiva, ha chiosato: “Penso proprio che insieme ci divertiremo tanto”. Ma, come dicevamo, ci sono anche altri progetti: Orietta Berti, infatti, sarà protagonista di due serata evento su Canale 5, come per la scorsa stagione con Iva Zanicchi. Ha spiegato la cantante: “Racconterò il mio lungo percorso artistico”.