Il Paradiso delle Signore 7, colpo di scena: Umberto dice addio? La verità dell’attore Farnesi

L’attore Roberto Farnesi, ovvero Umberto Guarnieri, lascerà la soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore? Tutta la verità.

Continuano le riprese in queste settimane, nel centro di produzione di Roma, della soap cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate della settima stagione andranno da lunedì 19 settembre.

Confermato il solito orario, dalle 15.55 dopo il talk Oggi un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Le nuove puntate di quella che potrebbe essere l’ultima stagione della serie si annunciano ricche di clamorosi ritorni e colpi di scena.

Intanto, sui social, si sono fatti insistenti i rumors circa un addio di Roberto Farnesi, ovvero Umberto Guarnieri dal cast. Ma qual è la verità? Scopriamolo insieme.

Le parole dell’attore toscano

Dicevamo di alcuni rumors circa un presunto addio di Roberto Farnesi. Stando a queste indiscrezioni, il personaggio di Umberto Guarnieri, dopo alcune puntate, appurato l’astio della Contessa Adelaide nei confronti di Flora – la Sant’Erasmo le renderà la vita difficile al Paradiso – per poter vivere al meglio l’amore con la Ravasi lascerebbe Milano.

A smentire questa ipotesi è stato lo stesso Roberto Farnesi con un post pubblicato sui Instagram. Si legge: “Girano voci circa una mia presunta uscita dal Paradiso. Bastava chiedere al sottoscritto: assolutamente no. Anzi il Commendator Guernieri avrà un ruolo centrale in una linea molto accattivante e di grande rilancio. Non vedo l’ora”.

Le nuove puntate

Dunque, stando alle parole di Roberto Farnesi, non solo Umberto Guarnieri non lascerà la soap, ma sarà in prima linea contro la Contessa Adelaide, desiderosa di vendicarsi dopo la sua fuga dalla Villa insieme a Flora Ravasi. Lo scontro verterà in particolar modo nel Paradiso: la Sant’Erasmo, infatti, ha ottenuto alcune quote del grande magazzino milanese da Dante Romagnoli.

Nel mezzo si troverà anche Vittorio Conti. Ma la Contessa ha un’arma per contrastare sia Vittorio che Umberto, ed è Marta Guarnieri. Quest’ultima tornerà da New York per fermare suo padre e suo marito? Staremo a vedere.