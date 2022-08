Marcelo, ma che combini? La grande umiltà del brasiliano stupisce tutti i fans

L’ex terzino sinistro del Real Madrid Marcelo si è reso protagonista di un curioso episodio lasciando tutti in fans sorpresi.

Marcelo (Foto Instagram)Al termine di questa stagione, culminata con la vittoria della sua quinta Champions League, Marcelo ha lasciato il Real Madrid. Quindici anni di successi per il brasiliano, contornati da sei campionati, tre Supercoppe europee, cinque Supercoppe di Spagna, due Coppe del Re, quattro Mondiali per club e, appunto, cinque Champions.

Venticinque trofei in totale con la maglia dei Blancos, che fanno di Marcelo il calciatore più vincente della storia del club madrileno. Arrivato nel 2007 dalla Fluminense e fatto esordire da Fabio Capello, il terzino sinistro è diventato una leggenda e una bandiera del Real Madrid.

“Sono arrivato qui da bambino. Me ne vado come un uomo, con tanta allegria. Piango, sì, ma per le tante emozioni e per i tanti ricordi” ha dichiarato il calciatore, con le lacrime agli occhi, nel corso della conferenza stampa di addio alla squadra spagnola.

Ora Marcelo è svincolato, ma non vuole ancora appendere gli scarpini al chiodo ed è alla ricerca di una nuova squadra. E il suo futuro potrebbe essere anche in Italia nella nostra Serie A. Su di lui, infatti, ci sarebbero i riflettori della Lazio di Maurizio Sarri e del Monza di Berlusconi e Galliani fresco di promozione. A rendere le trattative complicate, però, l’elevato ingaggio del calciatore.

Ma mentre è in attesa di una nuova sistemazione, Marcelo è stato al centro di un curioso episodio che lo ha visto protagonista sempre sul campo da calcio ma in un “nuovo lavoro”.

Marcelo, il campo è allagato: con lo scopettone per far giocare il figlio

Il figlio di Marcelo, il giovane Enzo che a settembre compirà 13 anni, è una vera e propria star delle giovanili del Real Madrid. A differenza del padre, Marcelo jr non fa il terzino ma l’attaccante di sfondamento ma anche lui vesta la maglia dei Blancos; nello specifico della selezione Under 12.

Recentemente, l’U12 del Real Madrid ha partecipato a un torneo a Orlando, negli Stati Uniti, organizzato da LaLiga Promises e oltre al figlio, anche Marcelo è stato protagonista di un gesto che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Prima di una partita, infatti, un acquazzone si è abbattuto sulla città degli USA, ha allagato il campo rendendolo (quasi) impraticabile. “Quasi” perché proprio grazie al brasiliano si è arrivati a una soluzione in breve tempo.

Nonostante i suoi numerosi successi da calciatore, Marcelo ha imbracciato lo scopettone e ha cominciato e ha cominciato ha spazzare l’acqua fuori dal terreno di gioco.

Tra sorrisi e ironie, il brasiliano è stato aiutato anche da diversi membri dello staff madrileno e insieme sono riusciti a rendere il campo utilizzabili dai giovani calciatori.