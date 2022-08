Richiamato prodotto di una delle più celebri catene di supermercati | La salute è a rischio

Valutare con attenzione quello che compriamo è fondamentale se vogliamo preservare la nostra salute. Non è però quello che sta accadendo con un prodotto realizzato da una delle catene di supermercati più noti.

Puntare sulle offerte disponibili al supermercato è più che normale, a maggior ragione in un periodo di difficoltà come quello attuale vissuto da molte famiglie. A volte, però, nonostante questo si finisce con lo scegliere qualcosa di sicuro affidamento, puntando su un brand noto pensando che questo sia anche sinonimo di qualità. E poco importa se questo significa dover spendere qualcosa in più. In molti, però, non mancano di acquistare quei cibi e non solo che presentano il marchio della catena in cui ci si trova perché questo permette di risparmiare. Anche in questo caso, però, essere cauti non fa male.

Attenzione a un prodotto di una catena di supermercati notissima

Anche se molti non lo sanno o tendono a non ricordarlo, acquistare un prodotto che riporta il nome della catena di supermercati in cui ci rechiamo non significa necessariamente che questo sia una sottomarca. Spesso, infatti, queste realtà stringono accordi commerciali con aziende produttrici importanti, che accettano di non ammettere il proprio nome sulla confezione.

Risparmiare quindi non significa necessariamente garanzia di minore qualità. Anzi. Ma come in tutte le cose sarebbe bene comunque valutare con attenzione quello che decidiamo di mettere nel nostro carrello.

Questo concetto non dovrebbe stare nella mente solo di chi sta facendo una dieta, ma un po’ di tutti. Del resto, qualche piccolo sfizio viene comunque concesso.

Tra i cibi che sono amati anche dai più piccoli ci sono ad esempio i wurstel, che sono apprezzati anche come ingrediente sulla pizza. Recentemente uno di questi è stato però ritirato dal commercio dopo alcune segnalazioni negative.

Una segnalazione che desta preoccupazione

I problemi sono stati segnalati da Conad, che ha pubblicato una nota sul suo sito ufficiale per informare della decisione di ritirare dal commercio un lotto dei Wurstel di Puro suino con il suo marchio.

Il prodotto è realizzato da Grandi Salumifici Italiani Spa e riguarda quelli con numero di lotto 20/10/2022, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 ottobre 2022 e codice EAN 8003170086661.

La decisione riguarda sia le confezione da 2 x 250 grammi che le confezioni singole da 250 grammi.

L’azienda ha comunque riferito di avere voluto muoversi in questa direzione soprattutto in via precauzionale. Sulla base dei riscontri effettuati, ci sarebbe potuto essere un rischio fisico per chi avrebbe mangiato questo alimento: non è escluso, infatti, che fossero contenuti pezzi di plastica.

Chi avesse acquistato una o più confezioni facenti parte del suddetto lotto è ovviamente invitato a non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita. Questa operazione consente anche di ottenere il rimborso per quanto speso.