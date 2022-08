Un Posto al Sole, stop alla soap: “Si fermerà” | La decisione della Rai

Si ferma la soap cult di Rai Tre, Un Posto al Sole: il motivo e quando tornerà. Tutto sulla decisione di Viale Mazzini.

Da oltre 25 anni tiene compagnia agli italiani con le vicende che ruotano intorno a Palazzo Palladini, nell’incantevole scenario di Napoli. Oggi parliamo dell’amatissima soap cult di Rai Tre, Un Posto al Sole.

La soap più longeva del piccolo schermo nostrano continua a regalare grandi emozioni: e dire che ne sono passati diversi di anni, ma Un Posto al Sole riesce sempre, e in modo vincente, a rinnovarsi.

Purtroppo nei giorni scorsi una terribile notizia ha colpito la produzione e il cast: è venuta a mancare, all’età di 77 anni, Carmen Scivitarro, la Teresina di Un Posto al Sole per oltre vent’anni.

Lo stop per la soap

Intanto è arrivato lo stop della Rai per Un Posto al Sole: da stasera, infatti, l’amata soap non andrà in onda. Ma tranquilli, era tutto previsto: da ormai tantissimi anni – salvo rarissime eccezioni – la soap si ferma nelle settimane centrali di agosto. Dunque, dal 16 al 28, non vedremo gli amati attori sugli schermi. Tutto tornerò alla normalità, allo stesso orario dalle 20.45, da lunedì 29 agosto.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

Lo stop di queste settimane lascia in sospeso diversi quesiti che, a questo punto, verranno affrontati nelle prossime settimane. In primo luogo, la vendetta di Valsano che ha colpito Viola e il dramma vissuto dalla famiglia Bruni – Giordano. Ma non è tutto: Marina e Roberto hanno una nuova collaboratrice domestica, la quale però nasconde dei segreti che potrebbero finire per compromettere la coppia. La donna è stata inviata nella casa da qualcuno? Lo scopriremo.

Nel frattempo, Nunzio cercherà di riconquistare Chiara, mentre Serena pare non voler rivelare a Niko dello scambio di persona. I due, infatti, hanno ospitato per le vacanze Manuela e non Micaela come crede il Poggi. Infine tornerà Lara con un finto figlio a carico.