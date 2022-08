Valentina Vignali, con il costume sgambatissimo manda in tilt il web | I fans perdono la testa

Valentina Vignali sui social media si mostra in maniera davvero esagerata: si vede tutto. Ecco le fotografie che fanno contenti i suoi followers che forse non l’hanno mai vista in questo modo.

Violavalentina Vignali, nata a Rimini il 30 maggio 1991, è davvero nota all’interno del mondo dello sport ma anche della moda e della televisione italiana. E’ infatti una cestista, ruolo di gioco nel basket, di grande talento che milita nella Virtus Pavona.

La sua, fino ad adesso, è stata una carriera davvero lunga. E pare che pure nella sua vita privata sia una donna felice. Scopriamo tutto su di lei, che merita davvero uno spazio a parte considerando il suo importante curriculum.

Valentina Vignali: carriera e vita privata

A partire dall’età di otto anni, nel 1999, inizia a giocare a pallacanestro. Nel 2007 fa il suo esordio in Serie A2 con il Basket Cervia. Nel 2010 è stata vice campionessa nel campionato femminile under-19.

Nel 2005 dà il via alla sua carriera di modella. Dal 2006 partecipa ai primi concorsi di bellezza nazionali arrivando ad essere addirittura finalista di Miss Italia. nel 2012 ha un ruolo importante in televisione, conducendo Sotto canestro su La7.

Ha partecipato poi come valletta ad alcuni programmi su Rai 1 oltre ad essere stata un’ombrellina in MotoGP nel 2011. Sempre nel 2012 ha fatto da testimonial a Telecom Italia, mentre nel 2013 posa nuda per Playboy che le dedica pure la copertina. Nel 2014 posa invece per GQ Italia.

Ma non ha mai dimenticato il basket, sua grande passione per la quale ha sempre avuto grande talento e dedizione. Porta avanti la sua carriera di giocatrice, e allo stesso tempo continua stabilmente ad apparire in televisione.

Nel 2010 partecipa come concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello. Pubblica in seguito un libro autobiografico, Forti come noi. Nel 2019 è stata scelta da 2NK come testimonial italiana del videogioco NBA 2K20.

Nello stesso anno diventa testimonial di Victoria’s Secret Italia. In quanto a relazioni, dal 2013 al 2018 è stata legata al cestista Stefano Laudoni. Dal 2019, a Lorenzo Orlandi, fotografo e regista.

