Whatsapp, ti sei pentito di avere mandato un messaggio? Ora è possibile rimediare

Whatsapp ormai da tempo è l’app di messaggistica più apprezzata dagli utenti, non solo perché gratuita, ma anche perché di facile utilizzo anche per i meno esperti. Non a caso, periodicamente vengono inserite funzioni sempre più interessanti.

Lo smartphone è ormai diventato quasi un’appendice per molti di noi, non solo per chi ha la necessità di tenere costantemente contatti per motivi di lavoro. Non a caso, si finisce con l’averlo tra le mani per controllare messaggi, social e email anche nel tempo libero o quando si è semplicemente fuori a cena con amici e parenti.

Tenersi in contatto con i colleghi o con chi amiamo è davvero molto semplice grazie a un’app come Whatsapp, che consente non solo di inviare messaggi di testo, ma anche vocali, immagini e filmati, oltre che di effettuare videochiamate. Non tutti, però, sono forse a conoscenza di una funzione che è stata recentemente inserita.

La nuova funzione di Whatsapp potrà essere utile a molti

Whatsapp si è poi rivelata davvero utilissima in pieno lockdown, quando non era possibile muoversi, ma tenersi in contatto con colleghi e parenti era fondamentale. Bastava infatti accendere la fotocamera per effettuare una videochiamata, sia che fosse per motivi di lavoro, sia semplicemente per fare un saluto e ridurre così le distanze.

A utilizzare l’app sono milioni di persone in tutto il mondo e di tutte le età, a conferma di come sia facile avere familiarità con le sue caratteristiche.

Come per tutti i servizi di questo tipo, questa si aggiorna costantemente, spesso tenendo presenti anche eventuali consigli o raccomandazioni che possono arrivare dagli utenti. Questo consente così di poter soddisfare meglio tutti i suoi utilizzatori.

Prendere confidenza con le varie novità non è comunque sempre immediato o magari queste possono essere scoperte solo su segnalazione di qualcun altro che le ha provate in prima persona. Ed è quello che con ogni probabilità è accaduta con una delle ultime funzioni inserite.

Ti sei pentito dell’invio di un messaggio? Nessun problema

E’ capitato certamente a molti di pensare e ripensare a un messaggio importante che si voleva inviare e di fare il possibile per trovare le parole giuste. Anzi, molto spesso magari lo si è scritto per poi cancellarlo sperando di trovare la formula migliore prima di poter premere invio.

Ma cosa accede se questo è stato già spedito al destinatario e ci si pente di quello che si è scritto? Si deve gettare la spugna e pensare che non ci sia ormai più niente da fare? Niente paura, ora il problema può essere risolto.

Fino a qualche tempo fa, infatti, si avevano a disposizione 1 ora 8 minuti e 16 secondi per cancellare qualcosa in una conversazione, a maggior ragione se il destinatario non è così veloce nella lettura. Ora, invece, si ha la possibilità di tenere sotto controllo i propri messaggi fino a un tempo massimo di due giorni e mezzo. E’ quindi possibile a quel punto provvedere in quell’arco di tempo con l’eliminazione.

Effettuare la procedura è davvero molto semplice: basta entrare nella chat di riferimento e tenere premuto sul messaggio che si desidera cancellare. A quel punto si apriranno diverse opzioni tra cui scegliere, compresa la specifica “per me”, “per tutti”. E il gioco è davvero fatto.