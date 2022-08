Anna Tatangelo, il suo bikini è troppo piccolo e non contiene nulla | I fan impazziscono

A 35 anni, è una donna bellissima, oltre che un’artista di primissimo livello. Prova ne sia l’ultimo post pubblicato su Instagram.

Quasi 50mila like. Il fisico di Anna Tatangelo, in bikini, li merita tutti. Decisamente un bel modo, quello della popolare cantante, per augurarci buon Ferragosto. Abbiamo apprezzato moltissimo. E non solo noi…

La carriera di Anna Tatangelo

E’ sulla scena già da vent’anni, nonostante sia giovanissima. Anna Tatangelo si fa apprezzare non solo per le sue doti artistiche e canore, ma anche per la sua bellezza. E in uno degli ultimi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram è davvero favolosa.

Il successo arriva nel 2002 con la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento il successo non avrà di fatto pause né stop. Ha realizzato più di 100 canzoni e venduto oltre un milione e mezzo di dischi. Numerosi i dischi di platino e i dischi d’oro. Ha vinto un Venice Music Award e un Wind Music Award.

Ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album d’inediti, incidendo anche delle cover di celebri canzoni come “Dio, come ti amo”, “Mamma”, “Tu sì ‘na cosa grande” e tante altre. Vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo, fra cui una vittoria nella categoria Nuove proposte nel 2002, una vittoria nella categoria donne nel 2006 e un secondo posto nel 2008. Ha inoltre partecipato tre volte al Summer Festival con “Muchacha”, “Inafferrabile” e “Chiedere scusa”. Ha vinto un Venice Music Awards, un Wind Music Awards nel 2011 e il Premio Lunezia nel 2018.

Anna Tatangelo, bellissima in bikini

Lunga la relazione con il collega Gigi D’Alessio. I due iniziano a frequentarsi nel febbraio 2005, ma la rendono nota quasi due anni dopo, nel dicembre 2006. Hanno anche avuto un figlio, Andrea, nel 2010. Dopo un periodo di crisi, i due hanno annunciato la separazione il 3 marzo 2020. Una relazione importante, da cui la cantante è riuscita a uscire, a ripartire. Nel 2021 Anna Tatangelo ha iniziato una relazione con il collega Livio Cori.

Sul proprio profilo Instagram, Anna Tatangelo è seguitissima. Tanti i suoi fan e i suoi followers che vogliono essere sempre aggiornati sulle sue novità discografiche o sulle tappe dei suoi concerti e delle sue apparizioni televisive.

Ma che vogliono anche essere deliziati dalla bellezza della cantante. Già, perché Anna Tatangelo, a 35 anni, è una donna bellissima, oltre che un’artista di primissimo livello. Prova ne sia l’ultimo post pubblicato su Instagram. La nostra Anna è splendida in bikini nella foto che abbiamo selezionato per voi. Ed è solo una di una serie molto interessante, con cui ci ha augurato buon Ferragosto…