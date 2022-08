Caterina Balivo, le trasparenze che mettono ko | La presentatrice sconvolge tutti

Noi la conosciamo come una delle donne più apprezzate della televisione italiana. Eppure c’è chi la pensa diversamente…

Sempre impeccabile in televisione. Una donna bellissima e molto competente. Stiamo parlando di Caterina Balivo. Eppure, c’è chi la definisce in maniera molto diversa. Siete d’accordo con queste parole?

La carriera di Caterina Balivo

Esordisce come valletta di Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…?, trasmissione di punta di Rai 1, per la quale, dal 2000, collabora continuativamente partecipando come inviata a show come I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

Troppo riduttiva l’attività da valletta, per l’oggi 42enne, che, infatti, negli anni, si è ritagliata un ruolo sempre crescente di conduttrice televisiva. Tra le trasmissioni più note condotte da Caterina Balivo, ricordiamo varie edizioni di “Unomattina”, “I sogni son desideri” e “Detto fatto”.

Ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Il 29 maggio 2012 ha partorito il suo primo figlio, Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 16 agosto 2017 nasce la sua secondogenita Cora.

“Una primadonna atipica”

Una vita intensa, sia sotto il profilo personale, che sotto il profilo professionale. Una delle ultime sue apparizioni è come giurata de “Il cantante mascherato”. È stata iscritta dal 2002 all’Ordine dei Giornalisti della Campania come giornalista pubblicista. Tuttavia negli anni l’Ordine le ha inflitto più volte sanzioni e sospensioni, anche di sei mesi, in quanto il codice deontologico vieta agli iscritti ogni forma di pubblicità commerciale.

Dopo varie ammonizioni e provvedimenti sanzionatori la Balivo ha annunciato nel 2019 la rinuncia all’iscrizione all’albo professionale, motivandola con il fatto che con la pubblicità commerciale guadagna di più.

Caterina Balivo, napoletana doc, rimane una delle donne più apprezzate della televisione italiana. E’ ovviamente molto seguita anche sui social network, dove condivide momenti di vita reale, ma ci aggiorna anche sui suoi impegni professionali.

Uno degli ultimi post pubblicati tramite il proprio account Instagram ufficiale serve proprio a segnalarci una sua intervista su un noto periodico riservato al genere femminile: “Coraggiosa, scapestrata, ma anche inopportuna, precipitosa, incapace di contare fino a dieci, una primadonna atipica”. E se lo dice una scrittrice brillante come @teresaciabatti c’è solo da fidarsi 😜 Però anche simpatica eh… e se leggete l’intervista lo capirete!”. Diteci la vostra, siete d’accordo con queste definizioni della bella Caterina Balivo.